Gebre otu: 200 yıllık bağışıklık güçlendirici! Kaparinin faydaları nelerdir? Kapari çayı tarifi

Gebre Otu Nedir?

Ülkemizde birçok bitkide olduğu gibi bu bitki de farklı isimlerde anılmaktadır. Bunlardan bazıları kebere, gebere, geber otu, menginik, kedi tırnağı, Hint hıyarı ve karga kavunudur.

Doğayla oldukça barışık olan gebre otu yeşillik alanlarda kendi kendine yetişebilmektedir. Hızlıca güneş ışınlarının ve doğal su kaynaklarının etkisiyle büyük alanları kaplayarak çalılıklar halinde yayılabilmektedir.

Boyu kısa olan gebre otunun en çok tomurcukları ve meyveleri yiyecek olarak kullanılır ve onlardan da salamura ve turşu üretilir.

Bu bitki oldukça güçlü ve uzun ömürlüdür. Doğada yaklaşık olarak 150-200 sene kadar yaşadığı gözlenmiştir. Çalılık şeklinde gelişen kapari 1,5-2 metreye kadar büyüyebilmektedir.

KAPARİNİN (Gebere Otu) FAYDALARI NELERDİR?

- Antik Yunan çağlarında Aristo ve Hippokrat tarafından bazı hastalıklarda ilaç olarak kullanılmıştır.

- Flavonoid maddesi bakımından zengin olduğundan bu sayede yüksek oranda antioksidan etkisi gösterir. Bu özelliği sayesinde vücuttaki tüm serbest radikalleri idrar yolu ile atar. Ödem toplanmasını önler.

- Lif oranı yüksek olduğundan sindirim rahatsızlıklarının yaşanmasını önler. Kilo vermede yardımcı olur. Özellikle turşu hali tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi vermenin yanı sıra vücudu dinç tutan bir enerji de sağlar. Kronik yorgunluk gibi durumların yaşanma riskini azaltır.

- Kalsiyum ve magnezyum deposu olan bu meyve kemik ve diş gelişimine katkı sağlar. Gelişimlerini desteklerken aynı zamanda daha güçlü olmalarına da destek olur. İleri yaşlarda görülme ihtimali olan ciddi rahatsızlıkların riskini azaltmada vücuda destek olur.

- Akciğer ve karaciğerin temizlenmesini destekler. Bu iki organda vücudun temel organları arasında yer alır. Özellikle karaciğer yağlanmasını önleyerek bölgesel kiloları ve cilt sağlığını olumlu destekler.

KAPARİ NASIL TÜKETİLİR?

- Taze olanları önce tuzlu suda daha sonra sirkeli suda bekletilerek turşu yapılır.

- Meyve olmadan tomurcuk hali de turşu yapılır. Genellikle pizza üzerine konulan malzemelerle beraber yer alır.

- Geleneksel olarak balık, beyaz et ve kırmızı et gibi yemeklerin yanına pişirilerek eklenir.

- Kış ayları için yapılan domates soslarının tadını güçlendirmek içinde kullanılır.

KAPARİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Vücudun bağışıklığını güçlendirmek için tüketilen kapari çayı için aktarlardan işlenmiş hali alınır. 2 su bardağı su iyice kaynatıldıktan sonra ocak kapatılır. İçine bir tatlı kaşığı kapari otu atılır. 5 dakika demlenmeye bırakılır. Daha sonra ılık halde bir bardak tüketilir. Kapari çayı taze tüketilmelidir. Ayırca kaynatılan kapari çayı tonik olarak da kullanılabilir. Sivilce ya da yara temizlemede etkilidir.

KAPARİNİN ZARARI VAR MIDIR?

Doğrudan tüketilmesi konusunda uzmanlar ciddi uyarılarda bulunuyor. Çünkü kapari otu zehirli bitkiler arasında giriyor. Bu yüzden kapari otunu aktarlardan işlenmiş hali alınması öneriliyor. Ayrıca çocuklar ve hamilelerin tüketmemesi gereken bir ottur. Kapari çayı fazla tüketildiğinde mide ağrısı, baş dönmesi ve halsizlik gibi sağlık sorunlarına neden olur.

Gebre Otu Nasıl Kullanılır, Tüketilir?

Gebre otunun en yaygın tüketilme biçimi turşu halidir. Turşusunu hazır alabileceğiniz gibi kendiniz de yapabilirsiniz.

Kapariyi çay olarak tüketmek isterseniz aktarlardan satın alabilirsiniz. Çayın hazırlanma şekli için önce suyunuzu kaynatın. Sonra kaynamış suyun altını kapatın ve içinde kapari olan bir bardağa ya da french presse boşaltın. 5 dakikalık demleme süresinden sonra gebre otu çayınızı süzerek içebilirsiniz.

Kaparinin reçeli de yapılmaktadır.

Ayrıca et yemekleri yanında ve pizza üstünde ekstra malzeme olarak kapari tercih edilebilmektedir.