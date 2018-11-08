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Gebelikte uyku soruna yaşayan anne adaylarına uzmanından tavsiyeler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Demet Dikmen uyku sorunu yaşayan anne adaylarına bazı tavsiyelerde bulundu.

08 Kasım 2018 Perşembe 18:26
Gebelikte uyku soruna yaşayan anne adaylarına uzmanından tavsiyeler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Demet Dikmen uykusuzluk çeken hamilelere şu önerilerde bulundu:

DUYGUSAL SORUNLARI TEMİZLEYİN

Eğer endişeleriniz varsa onları gündüz bir arkadaş, partner veya bir profesyonelle çözmeye çalışın veya bu sorunları yazın. Yatakta bunları düşünmeyin.

AKŞAM YEMEĞİ YEDİĞİNİZDE ACELE ETMEYİN

Yemeğinizi yavaş yavaş, zevk alarak yiyin yemeğinizi ve yatma saatinize de çok yakın olmasın ki mide yanması ve reflü sizi gece boyunca rahatsız etmesin.

KAHVE VE ÇİKOLATAN AKŞAM ÜZERİ VE GECE UZAK DURUN

Yatmadan önce acıktıysanız veya akşam yemeğinizin üzerinden çok geçtiyse tam tahıllı bir dilim kek ve ılık süt veya bir parça peynir 5-6 kuru kayısı sabah kahvaltısına kadar sizi tok tutup uyuyabilmenizi sağlayacaktır.

SIVI ALIMINI YATMADAN ÖNCE KESİN

Sıvı alımını çok geç saatlere bırakmayın ki tuvalete kalkmak uykunuzu bölünmesin.

EGZERSİZ YAPIN

Gebelikte egzersiz programlarından birini uygulayabilirsiniz; tabii ki uykudan hemen önce değil!

HER GECE AYNI SAATE UYUYUN

Her gece aynı saatte uyuyup sabah aynı saatte uyanın. Yatmadan önce ya bir kitap okuyun, müzik dinleyin veya televizyon seyredin.

Kendinizi rahatlatın. Sıcak bir duş, bir bardak ıhlamur veya eşinizin yapacağı rahatlatıcı bir masaj harika olur.

ORTAMI KENDİNİZE UYGUN HALE GETİRİN

Bulunduğunuz ortam rahat değilse uyuyamazsınız. Yatak odanız ne çok sıcak ne de çok soğuk olsun. Sıcaklığı kontrol edin. Yatak ve yastığınızın size tam destek olması gerekir ama taş gibi de olmasın. Başınızın altından ve bacaklarınızın arasından geçen vücut yastığı rahat etmenizi sağlayabilir.

YATIŞ POZİSYONUNA DİKKAT EDİN

Yatış pozisyonu çok önemlidir. Sırtüstü ve yüzüstü pozisyonlarını özellikle de ileri gebelik haftalarında kesinlikle önermiyoruz.

Sırtüstü uzun süre yatışlarda 'Supin Hipotansif Sendrom' dediğimiz tansiyon düşmesi yaşanabilir ki hem annenin dolaşımına ve dolayısıyla hayati organlara giden kan akımı azalır, annede fenalık ve baygınlık hissi, terleme, göz kararması olabilir hem de bebeğe giden kan akımı azalıp bebek kalp atımları düşebilir.

En uygun olan yatış pozisyonu sol yan yatıştır ama sağ yan da kabul edilebilir. Sol yan pozisyon rahime ve dolayısıyla da bebeğe giden kan ve besin maddelerini arttırır ve böbreklerin sıvıları ve zararlı maddeleri süzmesini kolaylaştırır.

Bazen yan yattığınızda bebeğin bir yerlerini sıkıştırabileceğiniz için endişeleniyor olabilirsiniz, oysaki bebek bir su havuzu içerisindedir ve sıkışmaz, o da kendisi için en uygun pozisyonu seçecektir.

 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 18:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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