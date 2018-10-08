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Gebelikte müzik dinlemek, bebeğin gelişimini etkiler mi?

Bebeklerin rahatlamasını isteyen anne adaylarına sakin müzikler dinlemelerini tavsiye eden Çocuk Gelişim Uzmanı, rock ve metal gibi sert müziklerin anne karnındaki bebeğin kalp ritmini bozduğunu ifade etti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 22:48
Gebelikte müzik dinlemek, bebeğin gelişimini etkiler mi?

Çocuk yetiştirmenin gereği bilimsel temelleri anlatmak ve sağlıklı nesillerin gelişimine katkıda bulunabilmek üzere hayata geçirilen projenin seminerleri Adana'da, Seyhan Belediyesi'ne ait Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seminerde, uzman ekip; 0-36 ay dönemindeki bebeklere ait pek çok konuya değindi. Kendi de bir anne olan tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu ise seminerin sunuculuğunu yaptı. Bu projeye çok inanan sanatçı, diğer seminerlerde de yine annelerle ve anne adaylarıyla beraber olacak.

Anne karnındaki bebeğin 24. haftadan itibaren kulağının geliştiğine değinilen seminerde, anne ve baba seslerinin de ilerleyen haftalarda bebek tarafından tanınmaya başlandığını ifade edildi.

DOĞRU MÜZİK TERCİHİ ÖNEMLİ

Hamilelik dönemlerinde anne adaylarının bebeklerine müzik dinleterek onları rahatlatabileceğini aktaran uzmanlar, doğru müzik tercihinin ise önemli olduğunu dile getirdiler. Türk sanat müziği, klasik müzik gibi sakin müziklerin bebeği rahatlatabileceğini söyleyen çocuk gelişim uzmanları, türü ne olursa olsun en önemli unsurun, annenin de müziği dinlerken yaşadığı mutluluk olduğu vurgulandı.

SERT MÜZİKLER DİNLEMEYİN

Doğa seslerinin bebeği rahatlatacak, uygun bir tercih olduğunu aktaran uzmanlar, sert müzikleri ise anne karnındaki bebeğin sağlığı için onaylamadığını kaydetti. Rock ve metal türü yüksek ritimli ve sert müzikler için şöyle devam edildi: "Bunlar dinletildiği takdirde ani sesler olduğu için birden gelen farklı frekanslar bebeğin kalp ritminde değişikliğe neden olabilir. Birden yaşanan irkilmeler bebek için iyi olmayabilir. Bebek de buna zaten hareketleriyle tepki gösterecektir. Bu tip müzikleri bebek doğduktan sonra dinletmek ve zevkine, keyfine göre devam etmek daha doğrudur."

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 22:48
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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