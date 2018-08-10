Gebelikte karın kaşınması neden olur?

Cilt tahrişi birçok anne olmaya hazırlanan kadında yaşanırken, özellikle gebeliğin 23. haftasından sonra ortaya çıkmaya başlıyor ve zaman geçtikçe çoğalıyor. Dolayısıyla hamilelikte karın kaşınması normal bir durumken, belli sebepleri ve aynı şekilde alınacak önlemler mevcut.

HAMİLELİKTE KARIN KAŞINMASI NEDEN OLUR?

Gebelikte karında kaşınma, genişleyen cildin nemden yoksun kalmasıyla ve derinin kurumasıyla meydana gelir. Bu durum kaşıntılara yol açarken, aynı zamanda sizi rahatsız eder.

Cilt genişlemesinin yanı sıra, aynı zamanda bu dönemde vücudunuzun östrojen seviyesi artacak ve bu da ‘batma’ gibi gelen kaşıntılara neden olacaktır. Unutmayın ki,bu durum sadece karnınızda değil diğer kuru bölgelerde de görülebilir. Eğer egzamanız varsa hamilelikte ilerleyebileceği gibi, kaşıntı doğrudan egzama ve bazı birkaç cilt hastalığına sebebiyet verebilir.

Her şeye rağmen moralinizi bozmayın çünkü kaşıntı ve kuru cilt, genellikle doğum gerçekleştikten sonra kalıcı olarak ortadan kalkmaktadır.

Eğer şu durumları yaşıyorsanız, mutlaka doktorunuza danışın;

Cildinizin kurumadığı, vücudunuzun diğer bölgelerinde de kaşınma yaşıyorsanız,

Hemen hemen her yerinizde kaşınma oluyorsa,

Karnınızda isilikler oluştuysa.