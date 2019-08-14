Gebelikte hareketsizlik bebeği ve anneyi nasıl etkiler?

Hamilelik son derece özel bir dönemdir. Anne adayı bebeğini karnında hissettiği andan itibaren yavrusunu koruyabilmek için her şeyi yapar. Anneler yediklerine, içtiklerine hatta atıkları adımlara bile özen gösterir; yeter ki bebeği bu durumdan olumsuz etkilenmesin diye. Peki, herhangi bir sağlık sorunu olmadan gebeliği boyunca hareketsiz kalmayı terci edenler doğru mu davranıyor?

Uzmanlar önermiyor

Uzmanlar, anne ve bebeğinin gebelik sürecinde herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması halinde hareketsiz kalmalarını önermiyor. Az hareket etmek, oturduğu yerden kalkmamak hem anneyi hem de bebeği son derece olumsuz etkiler. Hareket etmek demek ise ağır sporlar yapmak demek değil tabi ki. Anne adayı, gebeliğinden önce nasıl çalışıyorsa, evini nasıl çekip çeviriyorsa bu işlerine devam edebilir. Elbette, ağır taşımak, saatler boyunca ayakta kalmak ya da koltuk itip çekmek gibi zorlu işlerden söz etmiyoruz.

Doğumu kolaylaştırıyor

Doktorlar ilk aylarda anne adayını ağır egzersizler yerine yürüyüşler yaparak kendini doğuma hazırlamasını öneriyor. Çünkü doğru şekilde yapılan egzersizler doğumu kolaylaştırıyor. İlk birkaç ayın ardından anne adayı kendi zorlamayacak egzersizleri yapabilir. Ayrıca anneler yavaş tempoda koşabilir ve yüzebilir.

Aman dikkat!

Uzun süre hareketsiz kalmak hem anne hem de bebek için ciddi sorunlara yol açabilir. Hamilelikte yaşanan diyabeti tetikleyen hareketsizlik ayrıca kan pıhtılaşmasına yol açabilir. Bu ise son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Erken doğum riskiniz yok ise bütün gün uzanıp, evden çıkmamak yerine her gün yürüyüş yapabilirsiniz.