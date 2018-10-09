Gebelikte en büyük dert depresyon

Hamilelik bir kadın için yalnızca mutluluk dönemi değil aynı zamanda ruhî durum değişiklikleri sebebiyle son derece hassas bir dönem.. Hamile hanımların eşleri bu dönemde her zamankinden daha özenli, dikkatli ve müşfik olmalı. Yoksa bu dönemde eşlerinde ortaya çıkan kaygı ve depresyon hep kendisini hem de bebeğini derinden etkilemekte.

Depresyon deyip geçilmemeli. Çünki, depresyonun, normal ve nörotik kişilerde hafif mizaç bozukluğu, huzursuzluk, bitkinlik, erken uyanma, kilo kaybı, iştahsızlık bedenen ve ruhen yıpratıcı durumlara yol açar. Sadece bunlarla kalsa iyi; hamile kadında kendini kınama, tepkisizlik, mutsuzluk, değersizlik hissi, intihar düşüncesi ya da girişimi gibi hadiselere de yol açabilmektedir.