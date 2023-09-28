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Sağlık Gebeler risk altında! Uzman isimden uyarı geldi
Sağlık

Gebeler risk altında! Uzman isimden uyarı geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-28 14:51:00 -
Gebeler risk altında! Uzman isimden uyarı geldi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Buğra Okşaşoğlu, Eris varyantının gebelere bulaşma riskinin yüksek olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Medicana Sivas Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Buğra Okşaşoğlu, yeni tip corona virüsün (Covid-19) Eris varyantının gebeler üzerindeki etkilerine değindi. Okşaşoğlu, Eris varyantının gebelere bulaşma riskinin yüksek olduğunu söyleyerek gebelerin kalabalık ortamlardan kendilerini uzak tutmaları gerektiğini belirtti.

“Gebeler C vitamini alsın”

Op. Dr. Buğra Okşaşoğlu, gebelerin bol bol C vitamini almaları gerektiğini ifade ederek, “Bu varyant, covid-19’un omicron varyantının Eris denilen yeni bir varyantı. Bulaştırıcılık riski çok yüksek ve çok hızlı bulaşabiliyor kişiden kişiye. Normal bir grip virüsünden bile çok daha hızlı bulaşıyor. Ancak sağlıklı insanlarda ağır hastalık yapma riski çok düşük. Yalnız gebelerde en büyük karşılaştığımız risk şu, gebelerde bağışıklık sisteminde düşüklük olduğu için gebeler bu hastalığa çok daha açık durumdalar. Ondan dolayı gebelerimizde en önemli şey kendilerini korumaları ve çok fazla kalabalık ortamlarda, özellikle de maskesiz dolaşmamaları. Gebelerde C vitamini desteğini çok önemsiyoruz. Çünkü C vitamini bilinenin aksine sizi hasta olmaktan koruyor. Hasta olduğunuzda kullanacağınız C vitaminin sizin iyileşmenizde çok fazla katkısı olmuyor. Korunma açısından gebelere C vitamini desteği almalarını bunu da özellikle taze sebze ve meyvelerden almalarını öneriyoruz” dedi.

Eris varyantı bulaşan gebe ne yapmalı

Okşaşoğlu, eris varyantı bulaşan gebenin bebek hareketlerine çok dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek, “ Diyelim ki gebeler kendilerini koruyamadı ve bu hastalıkla karşılaştılar. O zaman ne yapmaları gerekiyor? O zaman sıvı desteği ve besin desteğine devam etmeleri, solunumlarını, ateşlerini ve nabızlarını mutlaka kontrol etmelerini özellikle 20-22 hafta üzerindeki gebelerin de bebek hareketlerine çok dikkat etmelerini ve bebek hareketlerinde azalma olursa, nefes darlıkları olursa, yüksek ateş olursa mutlaka bizlere başvurmalarını ve bizim değerlendirmemize gelmelerini öneriyoruz” diye konuştu.

“Maskesiz dışarı çıkmamaları gerek”

Gebelerin maskesiz dışarı çıkmamaları gerektiğine değinen Okşaşoğlu, “ Şu anda yapılan çalışmalarda bulaştığında annenin eşinden(plasenta), bebeğe geçme gibi bir riski olmadığı söyleniyor. Ancak anneyi fazla yorduğu ve anneyi hasta ettiği için tabii ki buna bağlı olarak bebek üzerinde de bazı etkileri olabiliyor. Bebek eş (plasenta) aracılığı ile anneden beslendiği için bu bağlantıyı ve bebeğin kanlanmasını bozarak bebeği zor durumda bırakabiliyor. Ancak bu tamamen annede oluşturduğu hastalığın art etkilerinden dolayı meydana geliyor. Bundan dolayı bizim için en önemli şey, annenin kendini her daim koruması. Çünkü biliyorsunuz ki artık dışarıda gezme azaldı. Daha çok kapalı ortamlarda, bulunuyoruz. Ondan dolayı insanlarla ve nefesle yakın temas artmaya başladı. Bunun için mutlaka gebelerin maskesiz dışarıda ve kalabalık alanlarda bulunmamasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

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