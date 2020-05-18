  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ecel ve emel

Âdâb-ı Muâşeret! Ziyareti kısa tutun

Tilâvet secdesi! Secdenin şartları

Affetmek

Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? | Lisede sınıfta kalma var mı?
için kalan
Aktüel

GBC Başkanı Kurt’tan 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:02:44 -
GBC Başkanı Kurt’tan 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


1919’un Türk ulusunun bağımsızlığının göstergesi olduğuna değinen Kurt mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık meşalesini yaktığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919, Türk ulusunun bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının bir göstergesidir. Bu mücadele sonunda Türk Milleti’nin, ‘bağımsız ve hür yaşama’ hedefi bir kez daha gerçekleşmiş oldu. Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği ve “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini gençlerimiz daha iyi anlamalıdır" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı