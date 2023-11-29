  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sinan Burhan'dan dikkat çeken Şike ve bahis iddiası: Büyük kulüplerden bir tanesine operasyon yapılabilir

Yeni asgari ücreti için toplantı o tarihte! Asgari ücret zammında ilk toplantı: Ücret zammı yüzde kaç olacak, ne kadar olacak?

İngiliz medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan analizi! Dikkat çeken Afrika ve SİHA sözleri

Nereden nereye! Helikopter ambulans 3 günlük bebek için havalandı

Devlet ulusal şirketleri Ocak 2024'te (BAE) Birleşik Krallık'ta faaliyete geçecek! BAE'den alkışlanacak sürpriz hamle

Bayraktar TB3'ten yeni başarı! Selçuk Bayraktar duyurdu

Rusya resmen açıkladı: Ukrayna ordusu, zehirlemek için kimyasal silah kullandı! Eğer iddialar doğruysa tam bir skandal!

Bella Hadid'in babası işgali anlattı: Misafir ettiğimiz Yahudiler evimize el koydu

Dolar kuru 29 TL'ye dayandı! Dolar endeksi son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi! Yeni tahmin

Türkiye, İsrail'in propagandasını çürüttü! Elon Musk açıklaması dikkat çekti
Sosyal Medya "Gazze’yi yakalım diyen kişi bu" Elon Musk’ın danışmanı uyardı
Sosyal Medya

"Gazze’yi yakalım diyen kişi bu" Elon Musk’ın danışmanı uyardı

Yeniakit Publisher
2023-11-29 08:14:00 - 2023-11-29 08:31:38

İsrail'de ilk kez ortaya çıkan anlar: Elon Musk o isim olduğunu öğrenince bastı gitti Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın İsrail ziyaret etti. İsrailli bir vekilin milyarder iş adamı ile fotoğraf çektirmek istediği anlarda yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta ateşkes süreci Cuma günü başladı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 15 binden fazla can kaybı meydana gelirken, ateşkesin 5'inci gününde rehine takasları devam ediyor.

 

Savaşın ilk günlerinden bu yana İsrail'in hain saldırılarına tepki gösteren milyarder iş insanı Elon Musk, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Bugüne kadar yaptığı açıklamalar nedeniyle "Yahudi karşıtlığı" yapmakla suçlanan, Musk ziyaret sırasında İsrailli bir vekille yaşadığını diyalog gündem oldu.

Twitter'de engellenmiş bir İsrailli vekil, Elon Musk ile fotoğraf çekmek istiyor. Musk'un danışmanı araya girerek uyarıyor. "Gazze’yi yakalım diyen kişi bu" Musk ise bu uyarı sonrası hızla uzaklaşıyor.

Musk'ın bu zamana kadar sergilediği savaş karşıtlığı bir anda yön değiştirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elon Musk’tan flaş karar! Tüm dünyaya böyle duyurdu
Elon Musk’tan flaş karar! Tüm dünyaya böyle duyurdu

Teknoloji

Elon Musk’tan flaş karar! Tüm dünyaya böyle duyurdu

Elon Musk'tan şok eden Türkiye kararı! Teklif yaptı, ayrıcalık istedi
Elon Musk'tan şok eden Türkiye kararı! Teklif yaptı, ayrıcalık istedi

Ekonomi

Elon Musk'tan şok eden Türkiye kararı! Teklif yaptı, ayrıcalık istedi

Türkiye, İsrail'in propagandasını çürüttü! Elon Musk açıklaması dikkat çekti
Türkiye, İsrail'in propagandasını çürüttü! Elon Musk açıklaması dikkat çekti

Gündem

Türkiye, İsrail'in propagandasını çürüttü! Elon Musk açıklaması dikkat çekti

Hamas'tan Elon Musk'a teklif! Gazze daveti: İsrail'in yarattığı yıkımı yerinde gör! Tepki çeken olay
Hamas'tan Elon Musk'a teklif! Gazze daveti: İsrail'in yarattığı yıkımı yerinde gör! Tepki çeken olay

Gündem

Hamas'tan Elon Musk'a teklif! Gazze daveti: İsrail'in yarattığı yıkımı yerinde gör! Tepki çeken olay

Elon Musk’tan skandal "İsrail" kararı! Böyle dönüş görülmedi! Şok sözler "Tüh senin suratına" dedirtti
Elon Musk’tan skandal “İsrail” kararı! Böyle dönüş görülmedi! Şok sözler “Tüh senin suratına” dedirtti

Dünya

Elon Musk’tan skandal “İsrail” kararı! Böyle dönüş görülmedi! Şok sözler “Tüh senin suratına” dedirtti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23