  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siyonistlere savaş gemisi gönderen ABD İsrail'i ziyaret edecek!

Ürdün sınırında Müslümanlar Filistin'e destek için kapıların açılmasını bekliyor!

260'ı çocuk 200'ü kadın... İsrail zulmüne dünya kör!

Filistin için kritik temas! Erdoğan Putin ile görüştü

Elon Musk’a şok mektup! Dünyaca ünlü milyarder sınıfta kaldı: içerikleri X'ten kaldırılması için 24 saat verdiler

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme

ABD Ekonomisi için çok büyük iddia: Para böyle şakır şakır oraya akacak

Türkiye'ye Türk halıcılardan tam 9 ayda 1 milyar 957 milyon dolarlık ihracat! Listede ABD, Suudi Arabistan da var

Sen var ya, hakikaten adamın dibisin! O alçağa öyle bir "Filistin" kapağı yaptı ki, dünya ayakta alkışladı

Biden'dan yeni İsrail açıklaması
Dünya Gazze'ye yapılan saldırılarda 8 gazeteci şehit oldu!
Dünya

Gazze'ye yapılan saldırılarda 8 gazeteci şehit oldu!

Yeniakit Publisher
2023-10-11 09:22:00 -
Gazze'ye yapılan saldırılarda 8 gazeteci şehit oldu!

Eli kanlı siyonistlerin 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 gazeteci şehit oldu.

Eli kanlı siyonistlerin 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 gazeteci şehit oldu.

Gazze'deki hükümet basın ofisi,işgalci saldırılarıyla basında yaşanan can kaybı yaralanmalar ve kurumlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 8 gazetecinin saldırılar sırasında şehit olduğu, 10 gazetecinin yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu bilgisi verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk Ordusu’na geçti: İlk defa NATO KFOR’un komutası artık Türklerde! Bu sözlerle duyurdular
Gündem

Türk Ordusu’na geçti: İlk defa NATO KFOR’un komutası artık Türklerde! Bu sözlerle duyurdular

Türkiye NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü’nün (KFOR) komutasını devraldı! KFOR’un komutası, 1 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri’nde olacak. ..
Çinli otomobil üreticisinden kötü haber! Çin devi kararını aldı, harekete geçti: iflas başvurusu yaptı
Dünya

Çinli otomobil üreticisinden kötü haber! Çin devi kararını aldı, harekete geçti: iflas başvurusu yaptı

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı Çin'de, yerli bir üreticinin iflas başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Çinli elektrikli araç g..
Ürdün Kralı ile Mısır ülkesi işbirliği sonrası dünyaya ilan ettiler: Gazze'ye insanı yardım gönderecek
Dünya

Ürdün Kralı ile Mısır ülkesi işbirliği sonrası dünyaya ilan ettiler: Gazze'ye insanı yardım gönderecek

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır'ın koordinasyonunda Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye acil insani yardım gönderilmesi talimatı verdi. Kra..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23