Gazze'ye yapılan saldırılarda 8 gazeteci şehit oldu!
Eli kanlı siyonistlerin 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 gazeteci şehit oldu.
Eli kanlı siyonistlerin 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 gazeteci şehit oldu.
Gazze'deki hükümet basın ofisi,işgalci saldırılarıyla basında yaşanan can kaybı yaralanmalar ve kurumlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 8 gazetecinin saldırılar sırasında şehit olduğu, 10 gazetecinin yaralandığı, 2 gazetecinin de kayıp olduğu bilgisi verildi.