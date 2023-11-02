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Gündem Gazze’ye sivil harekât! TCG-ANADOLU ayrıntısı
Gündem

Gazze’ye sivil harekât! TCG-ANADOLU ayrıntısı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 09:41:00 -
Gazze’ye sivil harekât! TCG-ANADOLU ayrıntısı

Katil İsrail’in saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde Baran dergisi yazarlarından Ömer Emre Akçebe’nin yazısı dikkat çekti Akçebe, “Sivil Toplum Kuruluşları(mümkünse Batılı sivil toplum kuruluşları da dâhil edilerek) eliyle bütün Müslüman ülkelerden ve dünyanın geri kalanından gelecek vicdan sahibi gönüllülerin Gazze’ye doğru milyonluk kitleler halinde bir “barış” yürüyüşü başlatmalıdır.” Diye yazarak Gazze için önemli öneriler sıraladı.

Akçebe’nin yazısından bazı bölümler şöyle;

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde L-400 TCG Anadolu Amfibi Çıkartma gemisinin ilaç ve gıda başta olmak üzere insanî yardım malzemeleriyle yüklenmesi ve Gazze Kıyısına doğru sefere çıkartılması üzerinde durmuş, böylesine bir girişimin muhtemel neticelerini değerlendirmiştik.

Gazze ablukasını insanî yardım yüklü TCG-ANADOLU ile kırmak

TCG-Anadolu’nun insanî yardım yüküyle Gazze’ye doğru yola çıkartılmasının yanında, Sivil Toplum Kuruluşları (mümkünse Batılı sivil toplum kuruluşları da dâhil edilerek) eliyle bütün Müslüman ülkelerden ve dünyanın geri kalanından gelecek vicdan sahibi gönüllülerin Ürdün ve Mısır’a sevk edilmesi ve bu topraklardaki gönüllülerle birleşerek Gazze’ye doğru milyonluk kitleler halinde bir “barış” yürüyüşü başlatmasıdır.


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15 Temmuz’da görüldüğü üzere büyük kitle hareketleri karşısında durabilecek hiçbir güç yoktur!

Ürdün ve Mısırlı siyasî iktidarların da bu işten kendilerini olabildiğince uzak tutmaları ve hatta böylesi bir girişime karşı açıklamalar yapmaları ve hatta son ân’a kadar sınırların güvenliğini sağlamak üzere çabalamaları da son derece yerinde olacaktır. Son kertedeyse eş zamanlı olarak sınırlara yığılan büyük kitlenin önünden çekilmeleri ve dünyanın geri kalanına “biz elimizden geleni yaptık ama artık durduramıyoruz” demeleri kendi pozisyonlarını korumaları için yerinde olacaktır. Bunun yanında yüzlerce parça sivil gemiden mürekkep bir filo hazırlanarak deniz yolundan da Gazze’ye doğru ilerlenecek olursa Siyonist rejim tamamen çaresiz kalacaktır.

Mısır’dan Refah Kapısı, Ürdün’den ise Lut Gölü’nün güneyinden ve denizden Gazze’ye doğru başlatılacak böylesi sivil bir yürüyüş havadan ve karadan yapılan saldırıları sona erdirecek, Amerika başta olmak üzere bölgeye konuşlanmış donanma ve ordu kuvvetlerinin tamamını etkisiz kılacak, Gazze kuşatmasının yarılmasına vesile olacak ve bundan da fazlası senelerdir konuşulan iki devletli çözüm gerçekleşip de Filistinlilerin bağımsızlığının sağlanması adına da son derece yerinde olacaktır.

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Yorumlar

Neden olmasın?

İsrail saldırısı başladığı anda düşündüğüm ilk şeydi TV ve canlı yayın eşliğinde STK kar ve gönüllü siviller organize bir şekilde ve aynı anda , bulunduğu yerden milyonlarca gönüllünün Filistin'e gittiğini düşünüyorum...neden olmasın?

Ama önce

Mavi Marmara davasının tekrar gündeme gelip ... Mavi Marmara saldırısını suç olmaktan çıkaran kanunun düşmesi gerekiyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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