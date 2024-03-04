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Gündem Gazze'ye havadan yardımlar sürüyor!
Gündem

Gazze'ye havadan yardımlar sürüyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 23:23:00 -
Gazze'ye havadan yardımlar sürüyor!

Gazze Şeridi’nin kuzeyine Ürdün'ün öncülük ettiği havadan yardım operasyonları sürüyor. birçok ülke tarafından havadan insani yardımlar sağlanmaya devam ediyor.

İsrail’in 150 gündür saldırılarının sürdürdüğü Gazze Şeridi’ne birçok ülke tarafından havadan insani yardımlar sağlanmaya devam ediyor.

İsrail’in insani yardımların girişine izin vermediği kuzey bölgesine havadan yardım ulaştırıldı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, açlıkla mücadele eden çok sayıda Gazzelinin yardımlara doğru koştuğu görüldü.

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