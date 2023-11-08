Gazze'ye giden yardım konvoyuna saldırı!

Açıklama Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) geldi.

ICRC tarafından yapılan açıklamada, "Filistin Kızılay Derneği'ne bağlı Kudüs Hastanesi de dahil olmak üzere sağlık tesislerine hayat kurtarıcı tıbbi malzeme taşıyan konvoyun ateş altında kalması sonucu iki kamyon hasar görmüş ve bir şoför hafif yaralanmıştır" denildi.

ICRC olaydan "derin bir rahatsızlık" duyduğunu belirterek savaşan taraflara "uluslararası insancıl hukuk uyarınca insani yardım çalışanlarına her zaman saygı gösterme ve onları koruma yükümlülüklerini" hatırlattı.

ICRC, olayın ardından konvoyun rotasını değiştirerek Şifa Hastanesi'ne ulaştığını ve burada tıbbi malzemeleri teslim ettiğini duyurdu.