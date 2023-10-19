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Gündem Gazze’ye bomba yağarken başka bir bölge de ısınıyor Orada tansiyon yükseliyor
Gündem

Gazze’ye bomba yağarken başka bir bölge de ısınıyor Orada tansiyon yükseliyor

Yeniakit Publisher
2023-10-19 12:57:00 -
Gazze’ye bomba yağarken başka bir bölge de ısınıyor Orada tansiyon yükseliyor

Filistin-İsrail savaşının Lübnan'a sıçrama ihtimali "bölgesel savaş" korkularına yol açarken İsrail basınına göre ABD, Hizbullah ile savaş başlatmaması konusunda İsrail'e baskı yapıyor.

Gazze’ye bomba yağdıran İsrail’in kuzeydeki Lübnan sınırında da Hizbullah’la yaşadığı gerilim “savaşta yeni cephe” endişelerine neden olurken İsrail basınından dikkat çeken bir Hizbullah analizi geldi.

İsrail basını, son dönemde İsrail’e desteğini artıran ABD yönetiminin Lübnan’daki Hizbullah ile savaş başlatmaması için İsrail’e baskı kurduğunu yazdı.

ABD, GAZZE’DE SINIRLI SAVAŞTAN YANA

Times of Israel gazetesi adı açıklanmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray’ın savaşın abluka altındaki Gazze Şeridi’nin dışına çıkmaması için çaba gösterdiğini belirtti.

Gazeteye konuşan yetkililer, ABD’nin İsrail’in kuzey cephesinde savaş açmamaları konusunda Hizbullah ile İran’ı özel ve açıktan uyardığını söyledi. Yetkililere göre ABD, İsrail’i Hizbullah’tan gelen saldırılara karşılık verirken dikkatli olması konusunda da uyardı ve İsrail ordusunun Lübnan’daki bir hatasının çok daha büyük bir savaşa yol açabileceğine dikkati çekti.

Haberde, Beyaz Saray yetkililerinin son günlerde Tel Aviv yönetimine, Hizbullah’ın İsrail’e karşı bir savaş başlatması halinde ABD ordusunun İsrail ordusuna destek vereceği mesajını ilettiği kaydedildi.
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Ancak ABD Başkanı Joe Biden’ın dünkü Tel Aviv ziyaretinden sonra uçakta gazetecilere, “Hizbullah ile cephe açılması durumunda ABD ordusunun da katılacağının hiçbir zaman söylenmediği” yönündeki açıklamasına da haberde yer verildi.

LÜBNAN SINIRINDA TANSİYON YÜKSELİYOR

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını 7 Ekim’den bu yana sürdürürken Lübnan sınırında da tansiyon yükseliyor. Lübnan sınırında 8 Ekim’de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil öldü. Lübnan’daki Hizbullah örgütü, dünkü çatışmalarda 2 üyesinin daha öldüğünü açıkladı. (AA)

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Yorumlar

AZMETTIRICI ABD/INGILTERE hem soykurimi ve siyonist ilk hedef olan NIL-FIRAT ARASINDAKI BOLGENIN ELE GICIRILMESINI DESTEKLER, hem goruntude bunu gizler....TAM SAHTEKAR BAŞSIYONIST/BAŞTERORISTTIR

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