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Gündem Gazze'nin yüzölçümü detayı! İsrailsever İlber Ortaylı Bile Dayanamadı
Gündem

Gazze'nin yüzölçümü detayı! İsrailsever İlber Ortaylı Bile Dayanamadı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 16:28:00 - 2023-10-18 16:29:38
Gazze'nin yüzölçümü detayı! İsrailsever İlber Ortaylı Bile Dayanamadı

Prof.Dr. İlber Ortaylı'dan dikkat çeken paylaşım...Hastane bombalanması üzerine sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Ortaylı "Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük trajedi yaşamadı" dedi.

Prof.Dr. İlber Ortaylı'dan dikkat çeken paylaşım...Hastane bombalanması üzerine sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Ortaylı "Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük trajedi yaşamadı" dedi.

İsrail dünyanın gözünün içine bakıp, hastaneyi bombaladı, 471 insanı katletti. Bu saldırının ardından Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Gazze için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması üzerine sosyal medya hesabından "Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük trajedi yaşamadı" değerlendirmesinde bulundu.

Tarihçi profesör doktor İlber Ortaylı, İsrail'in dün gece saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi bombalaması üzerine sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Ortaylı saldırıyı tarihte örneği yok diye yorumlayıp, şu paylaşımı yaptı:

"Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük trajedi yaşamış değildir. İçinde bulunduğumuz günler herkes için büyük bir şoktur. Mutlaka müdahale edilmesi ve gündemde kalması gereken İsrail'in terörist metotlarla sürdürdüğü savaştır. Ölenler sivillerdir, çocuklardır."
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