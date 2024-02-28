Gazze'nin kuzeyinde 2 bebek açlıktan öldü!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgal rejiminin 4 aydan uzun süredir saldırılarıyla açlığa sürüklediği ve insani yardımın girişini engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 2 bebeğin açlıktan öldüğünü duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesine yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) sebebiyle hayati tehlikesi bulunan çok sayıda bebeğin getirildiği belirtildi.

Gazze'de açlık ve susuzluğun binlerce çocuk ve hamile kadının ölümüne sebep olduğu belirtilen açıklamada, "Kemal Advan Hastanesinde yetersiz beslenme ve sıvı kaybı sebebiyle 2 bebek hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Yardım çağrısı yapılan açıklamada, "Sıvı kaybı ve yetersiz beslenmeden sıkıntı çeken insanları muayene ve tedavi etmek ve insani bir felaketi önlemek için uluslararası kuruluşlara yerinden edilenlerin kaldığı barınaklarda kapsamlı bir tıbbi denetim yapma çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Kadınları ve çocukları korumanın, Gazze Şeridi'ni vuran kıtlıktan kurtulma çözümleri sağlamanın Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki kuruluşların ahlaki sorumluluğu ve görevi olduğunun altı çizildi.

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Açıklamada, "Uluslararası topluma, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef alma, aç bırakma ve salgın hastalıklar yoluyla işlediği soykırım suçlarını durdurma çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.