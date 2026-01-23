Gazze’nin çığlığı Oscar yolunda

Gazze’de yaşananları altı yaşındaki bir çocuğun gözlerinden beyazperdeye taşıyan "Hind Rajab’ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab), Akademi Ödülleri’nde (Oscar) "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde ilk beşe kalarak tarihi bir başarıya imza attı. Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın imzasını taşıyan yapım, küresel vicdana yöneltilmiş sarsıcı bir manifesto niteliği taşıyor.

Gümüş Aslan’dan Oscar’a uzanan yolculuk

Venedik Film Festivali’nde kazandığı "Gümüş Aslan" ödülüyle uluslararası arenada büyük ses getiren film, Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury ve Amer Hlehel’den oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yönetmen Ben Hania, savaşın içinde sıkışıp kalan 6 yaşındaki Filistinli Hind’in hikayesini, gerçeğin en sert ve yalın haliyle izleyiciye aktarıyor. Yapım, terörist İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan küçük Hind’in şahsi hikayesii üzerinden Gazze’deki yıkımı gözler önüne seriyor.

Kurgu değil, gerçeğin kendisi: O ses kayıtları filmde

Filmin en çarpıcı yönünü, senaryonun kurgudan ziyade yaşanmış bir dehşet anına dayanması oluşturuyor. 29 Ocak 2024 tarihinde, terörist İsrail ateşi altında kalan bir araçta mahsur kalan ve Kızılay ekiplerinden çaresizce yardım isteyen Hind Rajab’ın gerçek telefon görüşmeleri filmde kullanıldı.

Kurtarılmak için yalvaran küçük kızın ve ona bir ambulans yetiştirebilmek adına zamanla yarışan gönüllülerin yaşadığı gerilim dolu anlar, izleyiciyi derinden sarsmayı hedefliyor. Filmdeki o ses, sadece Hind’in değil, tüm Gazze’nin ortak sesi olarak tanımlanıyor. Tüm dünyanın duyduğu ancak yanıt vermekte yetersiz kaldığı o imdat çağrısı, şimdi sinemanın gücüyle milyonların hafızasına kazınmayı bekliyor.