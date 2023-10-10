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Gündem

Gazze'nin Al-Rimal mahallesinde Yürek burkan görüntüler

Yeniakit Publisher
2023-10-10 13:22:00 -

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana düzenlediği saldırılarda, 159 konut tamamen yıkıldı, 1210 konut ise kısmen hasar gördü.

Gazze'deki Hükümet Enformasyon Dairesi Başkanı Selame Maruf, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardaki maddi hasara ilişkin açıklama yaptı.

Maruf, "İşgal güçleri, dün gece yarısına kadar 13 çok katlı binanın da aralarında bulunduğu 159 konutu tamamen yıktı, 36'sı oturulamayacak hale gelen 1210 konuta ise kısmen hasar verdi." dedi.

 

İsrail'in Gazze’deki hükümete bağlı Çalışma Başkanlığı binası başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını ve iki camiyi hedef aldığını aktaran Maruf, vurulan yerler arasında İçişleri Bakanlığa ait 19 tesisin bulunduğunu kaydetti.

Elektrik şirketinin, maruz kaldığı bombalama sonucu 13 ana hattın kesilmesi, 4 trafo ve 12 direğin tahrip edilmesiyle uğraştığını söyleyen Maruf, İsrail'in elektrik tedarikini durdurmasının, `elektrik dağıtım saatlerini günde 8 saatten 4 saate düşürdüğü için insani durumu daha da kötüleştirdiğini` ifade etti. Maruf ayrıca `elektrik kesintilerinin hastaneler, su kuyuları ve arıtma tesisleri gibi önemli sektörlerin hizmetlerini tehdit eden olumsuz etkileri` konusunda uyardı.
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