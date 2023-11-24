Gazzelilerin ne kıyafetleri ne de battaniyeleri var!

Gazze'de evlerinden çıkmak zorunda kalan 1,5 milyon mülteci şimdi de soğuklarla boğuşuyor. Gazi Gazzeliler kışa hazır olmayan barınma merkezlerine yerleştirildi. Yürüyerek evlerini terk etmek zorunda kalan Gazzeliler, gerekli eşyalarını alabilmek için zaman bulamadı.

Naile ve ailesinin bir araya gelerek oluşturduğu çemberin tam ortasında 9 aylık kızları Leyla vardı.

Üzerinde yalnızca ince ve kısa bir pantolon bulunan 9 aylık Leyla, soğuktan üşüyor ve titriyordu.

Annesi, Leyla'yı ısıtmak için kızının etrafında dönerken, diğer aile üyeleri de onları çevreliyordu.

Naile'nin kızını ıstıtma çabaları sonuç vermedi ve küçük Leyla hâlâ üşüdüğü için ağlıyordu.

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Ailesi, Leyla'yı güney Gazze'deki mülteci çadır kampının yakınındaki bir araba içinde saklamaya karar verdi, ancak bu deneme de başarısız oldu.

Sonunda, Naile de kendi giysilerini çıkardı ve ince yazlık üstünü giyerek Leyla'yı ısıtmaya çalıştı. Onu kolları arasına alarak uyuttu.

Ancak sabahın ayazında küçük kız hâlâ çok üşüyor; soğuktan mide ve bağırsak rahatsızlığı yaşıyordu.

Gazze'de mevsimlerin değişmesiyle kış geldi ve sıcaklık rekor seviyelere düşmeye başladı. Son günlerde hava soğuk ve yağışlı hale geldi.

Gazze'de sıcaklık düşüşü, savaş nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kalan 1,5 milyon mülteci için zaten sıkıntılı olan bir dönemi daha da zorlaştırdı. Bu mülteciler, kışa hazır olmayan barınma merkezlerine yerleştirildi.

Yoğun bombardıman nedeniyle Naile, Gazze'nin batısındaki evini terk etmek zorunda kalarak güneye kaçtı.

Naile, "Bombardıman altında kaçtık ve sadece çocukları nasıl kurtarabileceğimizi düşünüyorduk. Yazlık giysilerle çıktık, kimlik belgelerimizi bile almadık" diye konuştu.

Giysi yok

Filistinliler, Kuzey Gazze'den kaçarken havalar sıcak olduğu için üstlerindeki yazlık kıyafetlerle yola çıktılar.

Birçok aile için sorun, yeterli giysi veya battaniye getirmemeleri oldu, özellikle de komşu evi bombalandıktan sonra evlerini hızla terk etmek zorunda kalanlar evlerinden hiçbir şey alamadan kaçtılar.

Naile'ye göre, çoğu mülteci kaçmaya dair bir plan yapmamıştı ve mevsimin bu kadar değişeceğini de beklemiyordu.

Bu yüzden kış giysilerini ve battaniyelerini almadılar çünkü o dönemde hava çok farklıydı.

Güneye doğru kaçan mültecilerin sıkıntısı, soğuktan koruyacak kalın giysilerin eksikliği nedeniyle daha da arttı.

Çoğu aile, hava değişikliği sonucunda çocuklarının öksürdüğünü ve bazen soğuktan ayaklarını hissetmediklerini belirtiyor.

İnce örtüler

Ve tek sorun yaşayan aile Naile'nin ki değil. Yatak ve battaniyesi olmayan Eşref, şunları söyledi:

Yetişkinler, giysilerini çıkarıp çocuklara giydiriyor, hasırın üzerinde yatıyoruz ve yeterli sıcak bir yer veya yeterli battaniye yok, soğuktan dolayı geceleri uyuyamıyoruz.

Eşref, "Şu an dışarıda olanın başka bir seçeneği yok, benim pantolonum yırtık ve çoraplarım yok, hatta ayakkabım eski, bir hayırsever spor kıyafeti getirdi ve bir haftadan fazladır bunları giyiyorum, başka bir alternatif yok" dedi.

Birkaç gün önce kaçanlar, kış giysilerinden bazılarını yanlarında getirmeyi başardılar. Onlardan birisi olan Fadl, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Battaniyeleri almayı başardım ama İsrail askerleri onları Selahaddin Caddesi'nde atmamızı istedi ve ellerimizi havaya kaldırmamızı emretti.

Kızılhaç'tan yardım çağrısı

Evlerinden uzaklaştırılanların durumu hakkında bilgi sahibi olanlar, bu kişilerin kış mevsimini atlatmak için yardım kuruluşlarından herhangi bir yardım alamadıklarını söyledi.

Aslında bu tür kalın kış giysileri, Gazze'deki depolarda bulunmuyor ve İsrail'in izniyle gelen uluslararası insani yardımların içinde de yer almıyor.

Gazze Kızılhaç Komitesi sözcüsü Hişam Muhanna, "Uluslararası kuruluşlardan çocuklar ve yetişkinler için kalın kış giysilerinin sağlanmasını istedik. Yerinden edilenler, kış mevsiminin başlamasından önce, 40 günden fazla bir zamandır evlerini terk etmek zorunda kaldı" dedi.

Muhanna ekliyor, "Kış giysilerinde eksiklik var ve bunları sağlamak zor. Giysilerin alınabileceği bir yer yok ve Gazze'ye yeni malzeme girişi olmadığı gibi, yeni giysilerin satılabileceği mağazalar da yok. Birçok aile hiçbir şey almadan evlerini terk etti, kendilerini kışın soğuğundan koruyacak giysi, battaniye ve ayakkabıları yok" diye konuştu.

Esnafta kışlık giysi yok

Soğuk hava nedeniyle yerinden edilenler, Güney Gazze'nin pazarlarında kışlık giysiler aramak zorunda kaldılar.

Ancak mağazalardaki mevcut stoklar oldukça kısıtlıydı ve evsiz insanlar için yeterli değildi.

Yusuf, diğerleri gibi aynı zorlukları yaşadı. Çocuklarını soğuktan korumak için pazara gitti.

Yusuf, "Çocuklarım soğuktan ayaklarını hissetmediğini söylüyor. Sadece bazı çocuklarım için kışlık giysi buldum, sekiz kişiyi geçindiriyorum ve giysi alacak param yok. Şu ana kadar kalın battaniye bile alamadım" dedi.

Yusuf, bazı tüccarların kışlık giysileri elinde tuttuklarını belirterek kışlık giysi bulmanın zorluğundan bahsetti ve "Soğukla başa çıkmak için ikinci el giysiler satın almak zorunda kaldığını" söyledi.

Independent Arabia - Independent Türkçe