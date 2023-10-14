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Gündem Gazze’liler topraklarından sürülüyor İnsanlık mal mal bakıyor Filistin Kızılayından 'Biz gitmiyoruz' mesajı
Gündem

Gazze’liler topraklarından sürülüyor İnsanlık mal mal bakıyor Filistin Kızılayından 'Biz gitmiyoruz' mesajı

Yeniakit Publisher
2023-10-14 10:59:00 -
Gazze’liler topraklarından sürülüyor İnsanlık mal mal bakıyor Filistin Kızılayından 'Biz gitmiyoruz' mesajı

İnsanlığın gözleri önünde yaşanan İsrail terörünü insanlık mal mal bakarak izliyor. Türkiye dışında Müslüman ülkeler de dahil Gazze’li çocukların çığlıklarını duyuracak kimse yok. Gazze’liler ölüme sürüklenirken Filistin Kızılay’ı (PRCS) işgal altındaki Gazze’de İsrail hava saldırılarında yaralanan çocukların görsellerini paylaşarak "“Biz gitmiyoruz. İhtiyaç halinde kalıp hizmet edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Filistin’de 1968 yılında kurulan ve sağlık hizmetleri veren Filistin Kızılay’ı, dün işgal altındaki Gazze’den İsrail hava saldırılarında yaralanan çocukların görsellerini paylaşarak “Biz gitmiyoruz. İhtiyaç halinde kalıp hizmet edeceğiz” açıklamasını yaptı.

 

PRCS sağlık ekipleri, Gazze’de ambulans hizmetlerine devam ettiklerini vurgulayarak “Biz sadece sağlık çalışanları değiliz; biz sizin komşularınız, arkadaşlarınız ve aileniz. Gazze'deki ekiplerimiz burada kalıyor ve hayat kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

 

PRCS, tüm taraflara seslenerek sağlık çalışanlarının hedef alınmaması çağrısında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

'Bir insanlık felaketi yaşanıyor'

 

 

PRCS Genel Direktörü Marwan Jilani, Gazze’deki durumla ilgili basına bilgi vererek “Tam bir panik, tam bir kafa karışıklığı: Gözlerimizin önünde bir insanlık felaketinin yaşandığını görüyoruz” dedi. 

 

 

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