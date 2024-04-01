Gazzeliler okullarda itikafa girdi

İsrail saldırılarının yok ettiği veya büyük bir yıkıma uğrattığı camilerin yerine itikafa girmek için yüzlerce Gazzeli, Şucaiyye Mahallesi’ndeki okulu seçti. İbadet eden Gazzeliler, İsrail saldırılarında yaralananların iyileşmesi, öldürülenlerin ailelerine Allah’ın sabır vermesi ve Gazze Şeridi’ndeki saldırıların son bulması için dua etti.

Filistinlilerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılar sırasında çok sayıda ibadet yerini tahrip etmesi nedeniyle hedef alınma korkusuyla camilerde ibadet edemediği bildirildi. Sığındıkları okullarda itikafa girenler gibi yine okularda bazı bölümleri eğitim alanına dönüştüren Filistinliler, burada hafızlık eğitimlerinin devam etmesini sağlıyor.