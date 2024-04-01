  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Saadetliler, YRP’liler ve AK Parti küskünleri mutlu mu? Saraçhane’de içkili kutlama

İstanbul’da durum değişti! CHP 12 ilçe daha aldı! İşte parti değiştiren belediyeler

Son dakika haberi: TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sevklerini açıklandı!

Resmi olmayan sonuçlara göre 6 ilde kılpayı

İşte son 20 yılın verileri… AK Partililer sandığa gitmedi, meydan CHP’ye kaldı!

Şevval Sam’dan, mide bulandıran seçim paylaşımı! Yazık, vallahi yazık

Mete Yarar, AK Parti'ye seçimi kaybettiren grubu açıkladı! Sayılarını ilk kez duyan şaşkına dönebilir

O ilde şaşkına çeviren sonuç! Türkiye’de eşi benzeri yok! İlçelerin tamamını farklı partiler kazandı

Aslı Baykal seçim sonuçlarında CHP'yi eleştirdi: Genel seçimde umduğunu bulamaz

Amerikalılar duyurdu: Türkiye'ye verilmeyen Eurofighter savaş uçakları Arap ülkesine verilecek
Dünya Gazzeliler okullarda itikafa girdi
Dünya

Gazzeliler okullarda itikafa girdi

Yeniakit Publisher
2024-04-01 17:07:00 -
Gazzeliler okullarda itikafa girdi

Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler, İsrail’in saldırıları nedeniyle sığındıkları Şucaiyye Mahallesi’ndeki okulda, ramazan ayının son on gecesinde eda edilen itikaf ibadetine başladı.

İsrail saldırılarının yok ettiği veya büyük bir yıkıma uğrattığı camilerin yerine itikafa girmek için yüzlerce Gazzeli, Şucaiyye Mahallesi’ndeki okulu seçti. İbadet eden Gazzeliler, İsrail saldırılarında yaralananların iyileşmesi, öldürülenlerin ailelerine Allah’ın sabır vermesi ve Gazze Şeridi’ndeki saldırıların son bulması için dua etti.
Filistinlilerin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılar sırasında çok sayıda ibadet yerini tahrip etmesi nedeniyle hedef alınma korkusuyla camilerde ibadet edemediği bildirildi. Sığındıkları okullarda itikafa girenler gibi yine okularda bazı bölümleri eğitim alanına dönüştüren Filistinliler, burada hafızlık eğitimlerinin devam etmesini sağlıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23