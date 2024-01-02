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Dünya Gazzeliler ezan sesine hasret
Dünya

Gazzeliler ezan sesine hasret

Yeniakit Publisher
2024-01-02 11:47:00 -
Gazzeliler ezan sesine hasret

Terörist İsrail’in soykırım saldırılarında hedef aldığı 300’den fazla camii ya yıkıldı ya da kullanılmaz hale geldi. Gazze’nin büyük bölümünde camilerde okunan ezan sustu, Filistinliler ezan sesine hasret kaldı. Han Yunus’tan Halid Ebu Jame, “Camiler de dahil olmak üzere şehrin doğusu tamamen yıkılması nedeniyle artık ezan sesi yok. Bu savaş hiçbir şeye benzemiyor” diye konuştu.

TAHSİN HAN

Barbar İsrail’in cami, hastane, okul ayrımı gözetmeden nerede Filistinli varsa hepsini yok etme amacı Gazze’yi camisiz ve ezansız bıraktı. Siyonistlerin saldırıları sonucu bölgede yüzlercesi tamamen yıkılan 300’den fazla cami kullanılmaz hale gelirken yürekleri titreten ezan sesinin duyulmaması nedeniyle bir boşluk hissediliyor. İngiltere merkezli Middleeasteye sitesi Gazze’de yaşanan ve vahim durumu haberleştirerek Filistinlilerle konuştu.

Terörist ordusu, Gazze’ye yönelik devam eden bombardımanı sırasında tarihi ve arkeolojik önemiyle ünlü ikonik El Ömeri Camii de dahil olmak üzere düzinelerce camiyi yerle bir etti. Filistinliler eşsiz bir mirasa sahip caminin kaybının yasını tuttu.

İsrail güçleri 7 Ekim’den bu yana 300’den fazla cami ve üç kiliseyi tamamen veya kısmen yıktı. Sonuç olarak, etkilenen mahalleler artık namaz vakitlerinde bir boşluk yaşıyor ve bir zamanlar şehrin her yerinde yankılanan ruhları coşturan ezanları kaçırıyorlar. Güneydeki Han Yunus şehrinin 25 yaşındaki sakini Halid Ebu Jame, “Camiler de dahil olmak üzere şehrin doğu bölgesinin tamamen yıkılması nedeniyle artık mahallemizde ezan sesi duymuyoruz. Burada yaşayanlar artık ezana hasret. Bu savaş daha önce yaşadığımız hiçbir şeye benzemiyor. İnancımızın sembolü olan camiler ayrım gözetmeksizin hedef alındı” diye konuştu.
El-Ömeri Camii ile ilgili anıları yansıtan Jame, onun günlük yaşamdaki merkezi rolüne dikkat çekip, “Camiyle ilgili güzel anılarımız var. Orada her gün dua eder, Ramazan ve Bayram namazlarını kılar, Kur’an okur ve arkadaş olarak buluşurduk” dedi.

Yeniden inşa edeceğiz

Gazzeli Saeed Labad (45), “Bu savaşın camileri yok edeceğini hiç düşünmemiştim. Ailemle Gazze Şehri Şucaiyye’deki El-Ömeri Camii yakınında yaşıyorduk. Orada her namaza katıldım. Camiler işgalcileri nasıl tehdit ediyor acaba?” diye sordu.
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Han Yunuslu Halid İslam (30), “Camiye gitmekte tereddüt etmeyeceğim. Eğer orada ölürsem, bu hayatımın güzel bir sonu olur. Camiler tehlike teşkil etmiyor. Yıkıntıların arasında ezan okuyarak onları yeniden inşa edeceğiz. Enkaz altında yırtılan ve yakılan Kur’an sahneleri acı verici, Gazze’nin karşı karşıya olduğu adaletsizliği yansıtıyor” diye konuştu.

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