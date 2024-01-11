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Gündem Gazzeli yaralılar Türkiye'ye getiriliyor!
Gündem

Gazzeli yaralılar Türkiye'ye getiriliyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-11 22:49:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının, bu akşam Mısır’dan Türkiye’ye getirileceğinin bildirdi.

Bakan Koca gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Koca mesajında, “Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır’dan Türkiye’ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi, Gazze’de sağlık sistemi çökmüş durumda” ifadelerine yer verdi.

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