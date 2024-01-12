Gazzeli yaralılar Türkiye'de!

Türkiye’nin Gazze’deki hasta ve yaralılara yönelik yardımları devam ediyor.

7. tahliye!

Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonda yürütülen İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sebebiyle tedavilerine devam edemeyen hasta ve yaralılara yönelik 7’nci tahliye de gerçekleştirildi.

Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bağlı bir adet A-400M ve bir adet C-130 uçağı ile toplam 85 hasta ve yaralı beraberindeki 106 refakatçiyle Mısır’ın El-Ariş Havalimanından havalanarak Ankara’daki Etimesgut Askeri Havalimanı'na getirildi.

Gazze’den getirilen hasta ve yaralılar, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından refakatçileriyle birlikte Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma hastanelerine sevk edildi.