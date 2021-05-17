Gazzeli yaralılar Mısır'a getirildi! İçlerinde 5 yaşında çocuk var
Terörist İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavilerine Mısır’da devam ediliyor.
İşgalci terörist İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavilerine Mısır’da devam ediliyor.
Mısır yerel basınına yansıyan haberde, Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a getirilen ilk grup yaralıların arasında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bildirildi.
3 kişiden oluşan yaralıların tedavilerine bölge hastanelerde devam edildiğine değinilen haberde, en küçük yaralı olan 5 yaşındaki kız çocuğunun da ayağında kırıklar olduğu belirtildi.
Mısır yönetimi dün, Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü açılmasının ardından Gazze’den kara yoluyla getirilen yaralıların ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından çevre hastanelere nakledildiğini açıklamıştı.
Mısır hükümetince Kuzey Sina vilayetinde 3 hastane Gazze'den gelmesi beklenen yaralılar için tahsis edilmişti.
İşgalci terörist İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.