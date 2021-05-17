  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gazzeli yaralılar Mısır'a getirildi! İçlerinde 5 yaşında çocuk var
Balıkesir'de yangın!
İstanbul Valiliği Beşiktaş için kararını verdi
Netanyahu'dan pişkin mesaj!
Dünya Gazzeli yaralılar Mısır'a getirildi! İçlerinde 5 yaşında çocuk var
Dünya

Gazzeli yaralılar Mısır'a getirildi! İçlerinde 5 yaşında çocuk var

Terörist İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavilerine Mısır’da devam ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 23:28:00 -
Gazzeli yaralılar Mısır'a getirildi! İçlerinde 5 yaşında çocuk var

İşgalci terörist İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yaralanan Filistinlilerin tedavilerine Mısır’da devam ediliyor.

Mısır yerel basınına yansıyan haberde, Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a getirilen ilk grup yaralıların arasında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bildirildi.

3 kişiden oluşan yaralıların tedavilerine bölge hastanelerde devam edildiğine değinilen haberde, en küçük yaralı olan 5 yaşındaki kız çocuğunun da ayağında kırıklar olduğu belirtildi.

Mısır yönetimi dün, Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü açılmasının ardından Gazze’den kara yoluyla getirilen yaralıların ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından çevre hastanelere nakledildiğini açıklamıştı.

Mısır hükümetince Kuzey Sina vilayetinde 3 hastane Gazze'den gelmesi beklenen yaralılar için tahsis edilmişti.

İşgalci terörist İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

3 kişi mi

Ulan 3 kişiyi almışlar, büyük bir iş yapmış gibi haber yapıyorsunuz. Sınırı açıp destek vermeleri lazım...
  • Yanıtla
Sedat Peker'in iddiaları sonrası Bakan Soylu harekete geçti
Gündem

Sedat Peker'in iddiaları sonrası Bakan Soylu harekete geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Sedat Peker'in yönelttiği iddialarla ilgili..
Mısır Müftüsü Şevki Allam ilan etti: Bunu yapmak her Müslümana vaciptir
Dünya

Mısır Müftüsü Şevki Allam ilan etti: Bunu yapmak her Müslümana vaciptir

Mısır Müftüsü Şevki Allam, "Filistin davasını desteklemek ve savunmak her Arap ve Müslümana vaciptir" dedi.
O ülkede hükümete çağrı: İsrail büyükelçisini kovun
Dünya

O ülkede hükümete çağrı: İsrail büyükelçisini kovun

Ürdün Temsilciler Meclisi, hükümetten, işgalci terörist İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail büyükelçisinin ül..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay