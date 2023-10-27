Gazzeli kadınlar sokaklarda ekmek pişiriyor
Gazze'de yakıt sıkıntısı nedeniyle birçok fırın ekmek yapamazken, halk, ekmek ihtiyacını sokaklarda pişirerek karşılıyor.
Gazze'de yakıt sıkıntısı nedeniyle birçok fırın ekmek yapamazken, halk, ekmek ihtiyacını sokaklarda pişirerek karşılıyor.
Siyonist işgal rejimi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye su, gıda ve yakıt sevkiyatı yapılmasına müsaade etmiyor.
Yakıt sıkıntısı nedeniyle, fırınlar ekmek yapamıyor.
Siyonist işgal rejimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ekmek fırınlarını da hedef alıyor.
Saldırıya uğrayan çok sayıda fırın kullanılamaz hale geldi.
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Abluka altındaki Gazze hükümetinin medya ofisi, siyonist rejimin fırınları ve çevresini kasıtlı olarak bombaladığını aktardı.
Siyonist rejimin fırınları hedef alarak bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirmeyi amaçladığı belirtiliyor.
Evleri yıkılan ve yerlerinden edilmiş Filistinli kadınlar, yakıt sıkıntısı ve fırınların bombalanması nedeniyle sokaklarda ekmek pişiriyor. (İLKHA)
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