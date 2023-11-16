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Gündem Gazzeli doktor korkunç olayı anlattı! 'Köpekler şehitlerimizi yemeye başladı'
Gündem

Gazzeli doktor korkunç olayı anlattı! 'Köpekler şehitlerimizi yemeye başladı'

Yeniakit Publisher
2023-11-16 23:57:00 - 2023-11-17 00:11:40

Gazze’de doktorluk yapan Münir El Burş, şahit olduğu korkunç bir olayı anlattı.

Gazze’de doktorluk yapan Münir El Burş, şehitlerin defnedilememesinden dolayı köpekler tarafından yenmeye başlandığını söyledi.

Şifa Hastanesi'ndeki siyonist kuşatmaya dikkat çeken Dr. Münir El Burş, yaşadığı bir olayı şöyle anlattı:

İsrail ordusu hastanenin çevresini bombaladığında hepimiz hastane binasının içine doğru koşmaya başladık. Ve o esnada köpekler cesetleri yemeye başladı. Biz ise hastanenin çevresine atılan bombalardan dolayı hastanenin bahçesine çıkamıyorduk. Allah şahit ki biz bu olayı gözlerimizle gördük. Köpekleri engelleyemiyorduk. Onlar da şehitlerin cesetlerini yemeye devam ettiler.

Dr. Münir El Burş, "Ey İslam ve Arap alemi, yaşanan bu olayları kabul ediyor musunuz?" diye sorduktan sonra gözyaşlarına boğuldu.

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