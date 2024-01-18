Gazzeli çocuk: 'Acıktığımda çıkan sesleri annemden gizliyorum'

Gazzeli çocuk, İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle açlıkla verdiği mücadeleyi anlattı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek binlerce çocuğu katleden İsrail, siyonizmin vahşi yüzünü her geçen gün daha şiddetli bir şekilde göstermeye devam ediyor.

Gücü sivillere yeten katil İsrail, masum Filistin halkının yaşadığı yerleri bombalayarak, savaş hukukunu ayaklar altına alıyor.

Saldırıların yanı sıra, uygulanan kısıtlamalar sebebiyle, halk, açlık ve susuzlukla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

Gazzeli küçük bir çocuk, açlıkla verdiği mücadeleyi, "Geceleri ben çok acıkıyorum ve karnımdan gelen sesleri annem duymasın diye saklanıyorum. Annemin bu yaşadıklarımı görüp ağlamasını ve üzülmesini istemiyorum." ifadeleriyle anlattı.

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Her şeye rağmen şükreden küçük çocuk, "Bizim sahip olduğumuz nimetlere sahip olamayanlar da var." dedi.