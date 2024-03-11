Gazze'den kötü haber

AA muhabirine konuşan Mehna, İsrail'in 5 ayı aşkın süredir bombaladığı ve halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Gazze kenti ve kuzey bölgelerine gelen yardımların çok önemli olduğunu ancak yetersiz kaldığını belirten Mehna, "İnsani krizin korkunç bir şekilde kötüleşmeye devam etmesi halinde Gazze'nin kuzeyinde açlık ve susuzluktan kaynaklı ölümlerin artacağı uyarısında bulunuyoruz." dedi.

Gazze'de savaş başlamadan önce kişi başına düşen su miktarı 90 litre iken bugün bunun 2 litreye indiğini aktaran Mehna, yaşanan susuzluğun, İsrail'in altyapı ve belediye tesislerine düzenlediği şiddetli saldırılarda su şebekelerinin ciddi şekilde zarar görmesinden kaynaklandığını ifade etti.

İsrail'in tahrip ettiği altyapı ve yaşanan yakıt sıkıntısı

İsrail ordusunun 40 su kuyusu, 9 su tankı, 42 bin metre su şebekesi ve farklı çaplarda 500 vanayı imha ettiğini, geri kalan su kuyularını işletmek için de gerekli yakıtın bulunmadığını aktaran Mehna, Gazze belediyesinin geçen kasım ayının başından beri herhangi bir yakıt temin edemediğine dikkati çekerek belediyelere, temel hizmetleri verebilmesi için yakıt sağlanması gerektiğini vurguladı.

Şifa Hastanesi'nin çevresi başta olmak üzere Gazze kentinin sokak ve caddelerinde 70 bin ton çöp birikmesi nedeniyle çevre koşullarının da "felaket" düzeyinde olduğunu vurgulayan Mehna, İsrail ordusunun sadece Gazze kentinde 1 milyon metrekarelik yolu yok ettiğini söyledi.

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İsrail'in yardım girişine izin vermeyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 27 kişinin "açlık ve susuzluktan" öldüğü açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.