Gazze'den kahreden haber! 'Sona ermiştir' denilerek duyuruldu
Gazze'deki Milli Eğitim Bakanlığı, 2023/2024 eğitim-öğretim yılının sona erdiğini açıkladı.
Gazze'deki Milli Eğitim Bakanlığı, İsrail'in katliam saldırılarından çok sayıda çocuğun şehit olması nedeniyle 2023/2024 eğitim-öğretim yılının sona erdiğini açıkladı.
Gazze'deki Milli Eğitim Bakanlığı, yürek burkan acı haberi şu ifadelerle duyurdu:
"Birçok öğrencimizin şehit olması sebebiyle 2023/2024 yılı eğitim öğretim dönemi sona ermiştir.”
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