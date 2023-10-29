  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sahtekar ABD! Ukrayna için çocuklar ölüyor derken Gazze için bakın ne dedi

29 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Adalet Bakanı Tunç'tan BM'nin ateşkes kararıyla ilgili açıklama

Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

Filistin'den dünyaya mesaj: Gıyabımızda cenaze namazı kılmayın, çünkü…

Gazze'den kahreden haber! 'Sona ermiştir' denilerek duyuruldu

İran neden Hamas'ı yüzüstü bıraktı? Şii âlim Tufeyli’den şok eden sözler

Türkiye'nin inşaat devinden kötü haber! Mülkleri icradan satılmaya başlandı

Türkiye'den İsrail'e tokat gibi cevap: 19 Ekim'de zaten gittiler

Altında şikayetler patladı! Hükümet alım satımla ilgili yeni kararı duyurdu, sistem tamamen değişiyor
Gündem Gazze'den kahreden haber! 'Sona ermiştir' denilerek duyuruldu
Gündem

Gazze'den kahreden haber! 'Sona ermiştir' denilerek duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-10-29 02:32:00 -
Gazze'den kahreden haber! 'Sona ermiştir' denilerek duyuruldu

Gazze'deki Milli Eğitim Bakanlığı, 2023/2024 eğitim-öğretim yılının sona erdiğini açıkladı.

Gazze'deki Milli Eğitim Bakanlığı, İsrail'in katliam saldırılarından çok sayıda çocuğun şehit olması nedeniyle 2023/2024 eğitim-öğretim yılının sona erdiğini açıkladı.

Gazze'deki Milli Eğitim Bakanlığı, yürek burkan acı haberi şu ifadelerle duyurdu:

"Birçok öğrencimizin şehit olması sebebiyle 2023/2024 yılı eğitim öğretim dönemi sona ermiştir.”

İsrail Bakanı: Elon Musk'ın Gazze'ye internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz
İsrail Bakanı: Elon Musk'ın Gazze'ye internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz

Gündem

İsrail Bakanı: Elon Musk'ın Gazze'ye internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ebu Merzuk: İsrail’in Gazze Şeridi’ni bombalaması esirlerin bırakılma sürecini karmaşıklaştırmaktadır
Ebu Merzuk: İsrail’in Gazze Şeridi’ni bombalaması esirlerin bırakılma sürecini karmaşıklaştırmaktadır

Aktüel

Ebu Merzuk: İsrail’in Gazze Şeridi’ni bombalaması esirlerin bırakılma sürecini karmaşıklaştırmaktadır

Hamas: "İsrail, Filistinli mahkumları serbest bırakırsa, elimizdeki esirleri bırakırız"
Hamas: "İsrail, Filistinli mahkumları serbest bırakırsa, elimizdeki esirleri bırakırız”

Gündem

Hamas: "İsrail, Filistinli mahkumları serbest bırakırsa, elimizdeki esirleri bırakırız”

Türkiye'den İsrail'e tokat gibi cevap: 19 Ekim'de zaten gittiler
Türkiye'den İsrail'e tokat gibi cevap: 19 Ekim'de zaten gittiler

Gündem

Türkiye'den İsrail'e tokat gibi cevap: 19 Ekim'de zaten gittiler

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Husnu uzulmez

Musluman ulkeleri kendileriyle iftihar edebilir Kardeşler zalimce katledilirken seyretmeleri bu zulme Orta olmak demektir nezaman birlik olacaksiniz bu musibet birlik olmak icin gozunuzu acmiyorsa acmiyacaksa yok olmaya mahkumsunuz cunku plan bu ortadoguyu muslumanlardan temizlemek hemmed onlarin petrol gaz paralariyla. Bu musibete gozunuzu kapatmayin kulaginizi tikamayin siz bilirsiniz.

Gültekin

EY FİRAVUNLARI, NEMRUTLARI TEMSİL EDE İSRAİLLİLER, UNUTMAYINIZ NEMRUDUN KENDİ DÜŞMANINI BİZZAT KENDİ ELLERİYLE BÜYÜTTÜĞÜ HZ MUSA'YI YETİŞTİRDİĞİNİ VE NEMRUDUN SONUNU GETİRDİĞİNİ UNUTMAYINIZ.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23