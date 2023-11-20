Gazze’den 61 hasta daha Türkiye’ye gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’den 61 hastanın daha Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “61 hastayla 49 refakatçinin daha Gazze’den Mısır’a geçişi bu akşam sağlandı. Geceyi El-Ariş’te hastanede geçirecek olan hastaların sabah uçakla Ankara’ya getirilmesi planlanıyor. Gazzeli her hastanın tedavisi kardeşlerimize ve yaralanmış insanlık vicdanına karşı görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Gazzeli 27 kanser hastası ve beraberlerindeki 13 refakatçi, Türkiye'ye ait kargo uçağıyla Ankara'ya getirilmiş ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavilerine devam edilmek üzere servislere yerleştirilmişlerdi.