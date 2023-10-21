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Dünya Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı: O tarihten bu yana İsrail 26 camiyi tamamen yıktı! Sıcak gelişme
Dünya

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı: O tarihten bu yana İsrail 26 camiyi tamamen yıktı! Sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2023-10-21 23:11:00 - 2023-10-21 23:20:24
Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı: O tarihten bu yana İsrail 26 camiyi tamamen yıktı! Sıcak gelişme

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktığını açıkladı.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı: İsrail, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktı.

SON DURUM: İsrail-Hamas çatışmalarında 15’inci gün geride kalırken, İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki hava saldırılarına devam ediyor. Filistin kaynaklarına göre, İsrail ordusu yaklaşık 100 bin kişinin kuzeydeki İsrail bombardımanından kaçarak yerleştiği Nusayrat mülteci kampında bir pazara hava saldırısı düzenledi.

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