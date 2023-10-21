Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı: O tarihten bu yana İsrail 26 camiyi tamamen yıktı! Sıcak gelişme
Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktığını açıkladı.
Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı: İsrail, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktı.
SON DURUM: İsrail-Hamas çatışmalarında 15’inci gün geride kalırken, İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki hava saldırılarına devam ediyor. Filistin kaynaklarına göre, İsrail ordusu yaklaşık 100 bin kişinin kuzeydeki İsrail bombardımanından kaçarak yerleştiği Nusayrat mülteci kampında bir pazara hava saldırısı düzenledi.
Dünya
Rusya duyurdu: vatandaşlar için gelen Sberbank'tan İslami bankacılığı adımı! Ülkede gündeme oturdu
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Aktüel
Biden'in söylediği sözler: Hamas eylemleri İsrail- Suudi Arabistan ilişkilerine zarar vermek için yapıldı! Dananın kuyruğu kopacak!
Ekonomi
Türkiye hedefte! Öyle bir rezerv keşfi yapıldı ki: Malatya, Eskişehir ve Isparta'da...O enerji kaynağı olacak! Mucize akaryakıt
Aktüel
Türk polisi, Türkiye'yi zehir tacirlerinden koruyor! Darbe vuruldu: Türkiye'ye İran'dan gelen araç durduruldu
Dünya
Meksika'da yapılan uyarı: kıyamet gibi dev Norma Kasırgası geliyor diye ilan etti! Hala binlerce turist var uyarısı
Dünya
Arjantin'den duyurdu: Ekonomik krizin gölgesinde, görülmemiş değişimler! Halk yeni devlet başkanını seçecek
Aktüel
İtalya'da olan Can Yaman'dan skandal çıkış: Telefonu o an yere fırlattı! Bu tepkisi 'Yok artık' dedirtti, tepki yağıyor!