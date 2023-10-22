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Gündem Gazze'deki saldırılarda 29 BM personeli öldü!
Gündem

Gazze'deki saldırılarda 29 BM personeli öldü!

Yeniakit Publisher
2023-10-22 21:52:00 -
Gazze'deki saldırılarda 29 BM personeli öldü!

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 7 Ekim’den bu yana 29 personellerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) personeli hayatını kaybetti.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 29 UNRWA personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Şok içerisindeyiz ve yas tutuyoruz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki 29 meslektaşımızın öldürüldüğü doğrulandı. Bu meslektaşlarımızın yarısı UNRWA’da öğretmendi. Ajans olarak mahvolduk” denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada da İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde bugüne kadar bin 873'ü çocuk, bin 23'ü kadın, 187'si yaşlı olmak üzere toplam 4 bin 651 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, 14 bin 245 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

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