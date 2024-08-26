Gazze’deki Mağdurların Sofrasına Kızılay’la Umut Olun
Türk Kızılay, tüm kısıtlamalara rağmen Gazze’deki çatışma mağdurlarına destek olmaya devam ediyor. Bölgede günde 15 bin öğün sıcak yemek ulaştıran Türk Kızılay, bu miktarı yardımseverlerin bağışlarıyla artırmayı planlıyor. Türk Kızılay’ın Gazze Aşevine yapacağınız her bağış, zor durumdaki insanlara bir nefes olacak.
Gazze’de yaşanan çatışma ortamı gıda krizini derinleştirirken Türk Kızılay, yardımlarıyla mağdurların yanında olmaya devam ediyor. Sınır kapılarından Gazze’ye insani yardımların geçişinin kısıtlanması ise bölgede gıda erişimini zorlaştırıyor. Gazze’de faaliyetini aralıksız sürdüren Türk Kızılay Gazze Aşevi de gıda ihtiyacını karşılamak için bağışçılarının desteğiyle Gazze halkına sıcak yemek ulaştırıyor. Günlük 15 bin öğün sıcak yemek ulaştıran Gazze'deki Kızılay aşevi, yardımseverlerin katkısıyla daha fazla insana aş olabilir.
Türk Kızılay’ın Gazze’deki yardım çalışmalarına destek vermek için www.kizilay.org.tr ile dijital bankacılık, Kızılay mobil bağış uygulaması üzerinden ve 2668’e GAZZE yazıp kısa mesaj göndererek (1 SMS 50TL) bağış yapabilirsiniz. Unutmayın, bağışlarınız Gazze’deki bir sofraya daha umut olabilir.