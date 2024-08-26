Gazze’deki Mağdurların Sofrasına Kızılay’la Umut Olun

Gazze’de yaşanan çatışma ortamı gıda krizini derinleştirirken Türk Kızılay, yardımlarıyla mağdurların yanında olmaya devam ediyor. Sınır kapılarından Gazze’ye insani yardımların geçişinin kısıtlanması ise bölgede gıda erişimini zorlaştırıyor. Gazze’de faaliyetini aralıksız sürdüren Türk Kızılay Gazze Aşevi de gıda ihtiyacını karşılamak için bağışçılarının desteğiyle Gazze halkına sıcak yemek ulaştırıyor. Günlük 15 bin öğün sıcak yemek ulaştıran Gazze'deki Kızılay aşevi, yardımseverlerin katkısıyla daha fazla insana aş olabilir.

Türk Kızılay’ın Gazze’deki yardım çalışmalarına destek vermek için www.kizilay.org.tr ile dijital bankacılık, Kızılay mobil bağış uygulaması üzerinden ve 2668’e GAZZE yazıp kısa mesaj göndererek (1 SMS 50TL) bağış yapabilirsiniz. Unutmayın, bağışlarınız Gazze’deki bir sofraya daha umut olabilir.



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