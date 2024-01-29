Gazze'deki korkunç durumu gözler önüne serdi! Muhabir canlı yayında açlıktan bayıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü insanlık dışı saldırıları 115'inci gününde devam ederken bölgeden yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor. Gıdaya erişim sorununun yaşandığı işgal altındaki kentte haber görevinde olan Filistin TV muhabiri Amr Al Dahoudi, Gazze'den yayın yaptığı esnada canlı yayında açlık ve yorgunluktan bayıldı.

115 gündür İsrail işgali ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde insani tablo ağırlaşıyor. İsrail ordusunun insanlık dışı saldırıları devam ederken kentte gıda ve temiz içme suyu sorunu da yaşanıyor. Bölgede görev yapan basın mensupları da gıda krizinden etkileniyor. İşgal altındaki kentten gelişmeleri aktaran bir muhabir canlı yayında açlık ve yorgunluktan bayıldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor.

Muhabir yayın esnasında bayıldı

Gazze'de gıdaya ve temiz suya erişim sorunu baş gösterirken bölgeden yayın yapan Filistin TV muhabiri Amr Al Dahoudi, canlı yayında açlık ve yorgunluktan bayıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

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Hayatta kalmak için hayvan yemi tüketiyorlar

İsrail'in insani yardımların ulaşmasını engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler ise, hayatta kalabilmek için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldıklarını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 378 Filistinli hayatını kaybetti.