  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DEM'den skandal sözler! Teröristlere selam çaktı

Ukrayna'da silah alımında 40 milyon dolar yolsuzluk masaya yatırıldı: 5 kişi için soruşturma açıldı, gözaltı var!

Turistik Doğu Ekspresi’yle masalsı yolculuk: Kişi başı binlerce liradan başlıyor... Yer bulunamıyor!

Türkiye’deki kapı üreticileri harekete geçti! Mısır ülkesi gelişmeyi açıkladı: Mısır’a ihracat kapıda, satın alınacak

Avrupa'da Erdoğan korkusu!

CHP AK Partili ismi aday olarak açıkladı! 'Ben AK Partiliyim'

Nevzat Tarhan, huzurlu ve mutlu olabilmenin sırrını açıkladı: “Kapının eşiğiyle kavga edenler var”… İşte, mutluluğun sırrı…

İsmail Küçükkaya'dan Halk TV'de bomba itiraf! CHP'yi eleştirdi: Erdoğan'ı örnek alın!

Çinli elektrikli otomotiv devi firmalar Türkiye planlarını duyurdu! Beklenmedik karar: Yüzden fazla Türk şirketi...

ABD savaş uçakları Suriye-Ürdün sınırında uçuş için havalandı! Tüm ülke ayaklandı! Korkutan haber
Dünya Gazze'deki korkunç durumu gözler önüne serdi! Muhabir canlı yayında açlıktan bayıldı
Dünya

Gazze'deki korkunç durumu gözler önüne serdi! Muhabir canlı yayında açlıktan bayıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-29 22:22:00 -

Tam 115 gündür Gazze'yi bombalayan ve kuşatan İsrail, insanlık dramına neden oldu. Canlı yayına katılan bir muhabir açlıktan baygınlık geçirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü insanlık dışı saldırıları 115'inci gününde devam ederken bölgeden yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor. Gıdaya erişim sorununun yaşandığı işgal altındaki kentte haber görevinde olan Filistin TV muhabiri Amr Al Dahoudi, Gazze'den yayın yaptığı esnada canlı yayında açlık ve yorgunluktan bayıldı.

115 gündür İsrail işgali ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'nde insani tablo ağırlaşıyor. İsrail ordusunun insanlık dışı saldırıları devam ederken kentte gıda ve temiz içme suyu sorunu da yaşanıyor. Bölgede görev yapan basın mensupları da gıda krizinden etkileniyor. İşgal altındaki kentten gelişmeleri aktaran bir muhabir canlı yayında açlık ve yorgunluktan bayıldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor.

Muhabir yayın esnasında bayıldı

Gazze'de gıdaya ve temiz suya erişim sorunu baş gösterirken bölgeden yayın yapan Filistin TV muhabiri Amr Al Dahoudi, canlı yayında açlık ve yorgunluktan bayıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hayatta kalmak için hayvan yemi tüketiyorlar

İsrail'in insani yardımların ulaşmasını engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler ise, hayatta kalabilmek için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldıklarını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 378 Filistinli hayatını kaybetti.

NYT'den İsrail'i dünyaya rezil eden bomba iddia: Hamas İsrail'i kendi silahlarıyla vuruyor!
NYT'den İsrail'i dünyaya rezil eden bomba iddia: Hamas İsrail'i kendi silahlarıyla vuruyor!

Gündem

NYT'den İsrail'i dünyaya rezil eden bomba iddia: Hamas İsrail'i kendi silahlarıyla vuruyor!

Yeni bir tehcir: İsrail Gazze Şehri'ni boşaltmak istiyor
Yeni bir tehcir: İsrail Gazze Şehri'ni boşaltmak istiyor

Dünya

Yeni bir tehcir: İsrail Gazze Şehri'ni boşaltmak istiyor

Yeni iddia: İsrail yine Şam'a saldırdı
Yeni iddia: İsrail yine Şam'a saldırdı

Dünya

Yeni iddia: İsrail yine Şam'a saldırdı

İsrail, Esed'i vurdu
İsrail, Esed'i vurdu

Dünya

İsrail, Esed'i vurdu

İzlanda ve Finlandiya İsrail katılırsa Eurovision'u boykot edecek!
İzlanda ve Finlandiya İsrail katılırsa Eurovision'u boykot edecek!

Dünya

İzlanda ve Finlandiya İsrail katılırsa Eurovision'u boykot edecek!

İzlanda ve Finlandiya İsrail katılırsa Eurovision'u boykot edecek!
İzlanda ve Finlandiya İsrail katılırsa Eurovision'u boykot edecek!

Dünya

İzlanda ve Finlandiya İsrail katılırsa Eurovision'u boykot edecek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23