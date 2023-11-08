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Dünya Gazze'deki bir manastırda 8 Yunan mahsur kaldı
Dünya

Gazze'deki bir manastırda 8 Yunan mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
2023-11-08 13:13:00 -
Gazze'deki bir manastırda 8 Yunan mahsur kaldı

Gazze'deki bir manastırda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle 8 Yunan'ın mahsur kaldığı bildirildi.

Gazze'deki bir manastırda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle 8 Yunan'ın mahsur kaldığı bildirildi.

Yunan basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlere göre 8 Yunan, Gazze Şeridi'ndeki Aziz Porphyrius Manastırı'nda mahsur kaldı.

Mahsur kalanların durumu ve kimlik bilgileri, İsrailli ve Mısırlı yetkililere iletildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki Başkonsolosluğu aracılığıyla manastırda mahsur kalan Yunanlar ile iletişim halinde bulunuyor.

Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılması halinde, Gazze'den ayrılmak isteyen Yunanların tahliye edilmesi öngörülüyor.
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