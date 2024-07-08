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Kültür - Sanat Gazze’deki acıları Üsküdar’daki dev tabloya resmetti
Kültür - Sanat

Gazze’deki acıları Üsküdar’daki dev tabloya resmetti

Yeniakit Publisher
2024-07-08 15:01:00 -
Gazze’deki acıları Üsküdar’daki dev tabloya resmetti

Sanatçı Kasım Tan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği, 37 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları, yapımı bir ayı aşkın süren sanat eseriyle İstanbul'da protesto etti.

Üsküdar Valide-i Cedid Camii önünde Filistinlilere destek amacıyla 9 metreye, 3 metre boyutundaki dev tabloya imza atan Tan, bireysel çizim eylemini tamamladı. Filistin'de yaşanan acı olayların resmedildiği tablonun son çizgilerine şahit olmak isteyen İstanbullular da oturma eylemiyle projeye destek vererek, İsrail'in aylardır devam eden zulmüne tepki gösterdi.

Ressam Tan, Filistin'de yapılan soykırımın hafızalarda yer alması için sanat ve insanlık tarihine bir eser bırakmak istediğini, fikir aşamasında 8 aylık bir inziva dönemi yaşadığını anlatarak, "Bu inzivanın çıkışında, 'Filistin için bir şey yapmalıyım' dedim. Çünkü rüyalarımda Filistin'i veya oradaki insanları görüyordum" dedi.
Filistin'de yaşanan zulüm ve katliamı protesto etmek isteyen pek çok kişi de canlı performansının son gününde sanatçıya destek vermek için Üsküdar meydanına geldi.

Protestocular yaşanan acıların bitmesi için dua ettiklerini, insanların Filistin konusunda daha duyarlı olmasını, boykota ve sosyal medya paylaşımlarına devam etmesini beklediklerini söyledi.

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