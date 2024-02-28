Gazze'de yarım milyon insan kıtlığın eşiğinde

Gazze Şeridi'nde yarım milyonu aşkın kişinin İsrail ablukası sebebiyle kıtlığın eşiğinde olduğu ifade ediliyor.

Üç üst düzey Birleşmiş Milletler yetkilisi bugün Güvenlik Konseyi'ni Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşanabileceği konusunda uyardı. Yetkililer bu duruma karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Koordinasyon Direktörü Ramesh Rajasingham, "Maalesef bugün gördüğümüz tablo ne kadar vahim olursa olsun, durumun daha da kötüleşmesi için her türlü olasılık mevcut" dedi.

Gazze nüfusunun dörtte birini teşkil eden en az 576 bin kişinin "kıtlığa bir adım uzaklıkta" olduğunu belirten Rajasingham, gıda güvenliği uzmanlarının, koşulların böyle devam etmesi halinde Mayıs ayına kadar Gazze'nin kuzeyinde tarımın tamamen çökeceği uyarısında bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Rajasingham, kıtlığı engellemeye yetecek miktarda çok yardımın bölgeye ulaştırılamadığını belirterek, asgari düzeyde yardım dahi ulaştırmakta zorlandıklarını kaydetti.

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Çatışmalar devam ettiği sürece çok az şey yapmanın mümkün olacağını belirten Rajasingham "Hiçbir şey yapılmazsa Gazze'de kıtlığın neredeyse kaçınılmaz olmasından korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktör Yardımcısı Maurizio Martina da Gazze'de kıtlık riskinin her geçen gün arttığını söyledi. Gazze nüfusunun tamamının "kriz" ya da daha kötü bir durumda olduğunu dile getirdi.

Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, "hiçbir şey değişmezse, Gazze'nin kuzeyinde bir kıtlık yaşanması an meselesi" ifadelerini kullandı.

Gazze'de geçtiğimiz süreçte çok sayıda bebek açlık sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Özellikle Gazze kuzeyine insani yardımın neredeyse hiç ulaşmadığı ve çok sayıda insanın açlıktan ölmek üzere olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: Mepa News