Gazze’de soykırım var dünya sessiz! İşte 70 şehidin verildiği yer
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1900 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de dün bu bölgede terörist İsrail savaş uçakları tarafından sivillerin hedef alınması sonucu çoğu çocuk ve kadın 70 sivil şehit oldu, 200 de yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk 1900 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.İsrail saldırıları neticesinde Gazze'de ölenlerin sayısının 614'ü çocuk, 370'i kadın olmak üzere 1900'e yükseldiği belirtildi.
İsrail saldırılarının durdurulması çağrısı yapılan açıklamada, 2 bini çocuk, 1400'ü kadın olan yaralananların sayısının 7 bin 696'ya çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail saldırılarında 15 sağlık personelinin öldüğü ve 27'sinin de yaralandığı aktarıldı.
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İsrail ordusunun fosfor bombasıyla vurduğu Durra Çocuk Hastanesinin tahliye edildiği hatırlatılan açıklamada, buradaki hastalar ile personelin El Nasr Çocuk Hastanesine götürüldüğü duyuruldu.
Açıklamada Gazze'deki sağlık sisteminin kötüleştiği hatırlatılarak, yaralıların Gazze dışına çıkması, yakıt, tıbbi ve medikal malzeme ile sağlık personellerinin bölgeye ulaşması için güvenli koridorlar açılması çağrısında bulunuldu.
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