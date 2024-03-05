  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu kez Ruslar, Araplar ya da Almanlar değil! 5 gün sonra onlar Türkiye'ye geliyor, akın edecekler

Türk İHA'ları ile Rusya'yı bozguna uğratan Ukrayna'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Sızlanmaya başladılar

EPDK Başkanlığına atama

Bakan Koca üzen Çanakkale depremine ilişkin üzen gelişmeyi açıkladı!

İBB Adayı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na çok sert sözler: Büyükelçilerle yaptığın kirli anlaşmaları açıkla

Çanakkale'deki sarsıntı İstanbul depremini tetikler mi? Uzman isim cevapladı!

Kraliçeye saldırınca 'protesto', Mustafa Kemal büstüne boya sürünce 'çirkin saldırı'

Avukatı mı doğru söylüyor darbecinin kendisi mi?

CHP yönetimindeki İzmir'de kriz sonunda patlak verdi! Sokağa dökülecekler

Ekrem’in maskesini düşüren reklam filmi sosyal medyada gündem oldu
Dünya Gazze'de soykırım var: 151 günde 13 bin 430 çocuk!
Dünya

Gazze'de soykırım var: 151 günde 13 bin 430 çocuk!

Yeniakit Publisher
2024-03-05 09:14:00 -
Gazze'de soykırım var: 151 günde 13 bin 430 çocuk!

İşgal ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla 13 bin 430 çocuğun şehit olduğu öğrenildi.

İşgal ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla 13 bin 430 çocuğun şehit olduğu öğrenildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, işgalcilerin 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği ve 151'inci gününe varan vahşi saldırılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Siyonist ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde "savunmasız Filistin halkına, sivillere, çocuklara ve kadınlara" yönelik 2 bin 675 katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 151 gündür düzenlenen saldırılarda 13 bin 430 çocuk ve 8 bin 900 kadının şehit olduğu kaydedildi.

Cafer Selçuk - Doğru Haber
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23