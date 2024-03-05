Gazze'de soykırım var: 151 günde 13 bin 430 çocuk!

İşgal ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla 13 bin 430 çocuğun şehit olduğu öğrenildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, işgalcilerin 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği ve 151'inci gününe varan vahşi saldırılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Siyonist ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde "savunmasız Filistin halkına, sivillere, çocuklara ve kadınlara" yönelik 2 bin 675 katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 151 gündür düzenlenen saldırılarda 13 bin 430 çocuk ve 8 bin 900 kadının şehit olduğu kaydedildi.

Cafer Selçuk - Doğru Haber

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