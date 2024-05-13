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Gündem Gazze'de son bilanço: 35 bin 91 şehit, 78 bin 827 yaralı!
Gündem

Gazze'de son bilanço: 35 bin 91 şehit, 78 bin 827 yaralı!

Yeniakit Publisher
2024-05-13 18:40:00 -
Gazze'de son bilanço: 35 bin 91 şehit, 78 bin 827 yaralı!

Siyonist İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aştı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana aralıksız sürüyor.

Çoğu çocuk binlerce sivilin katledildiği saldırılar nedeniyle milyonlarca Filistinli de yerinden olurken, dünya seyretmeye devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte gerçekleştirdiği 7 saldırıda 57 Filistinlinin öldüğü, 82 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Bölgede 220 gündür devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 35 bin 91’e, yaralı sayısının da 78 bin 827’ye yükseldiği kaydedildi.

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