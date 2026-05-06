Gazze'de son 24 saatte 3 şehit, 16 yaralı

İsrail, Gazze Şeridi'nde ekim ayında varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail'in son 24 saat içinde gerçekleştirdiği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı, önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin de cenazesine ulaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısı 837'ye, yaralı sayısı 2 bin 381'e yükseldi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 72 bin 619'a, yaralı sayısı ise 172 bin 484'e ulaştı.