Gazze'de sivil katliamı yapan katil İsrail'den Kudüs alçaklığı!
Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla birçok yolu toprak dökerek kapattı.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ediyor. İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla kontrol noktalarını ve birçok yolu kapattı.
Yolu toprak dökerek kapattı
Kudüs'ün güneyinde Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan Beit Jala ile Beytüllahim arasındaki yolun toprak dökülerek kapatıldığı görüldü.
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