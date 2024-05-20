  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran tarafından Türk İHA'sı hakkında alçak çıkış: Bilgileri o iki ülke ile paylaşacaklar, keşke istemeseydik

Tek hedefleri var! 4 Avrupa ülkesi Türkiye'ye rakip olacak!

Türk İHA'sı dünyada manşetlere taşındı: İran'ın saatlerce yapamadığını gelip bir anda yaptı

Reisi'nin öldüğü enkazı bulan Akıncı İHA'nın müthiş özellikleri...

Bu nasıl iş? Türkiye yerine Romanya'yı seçtiler

Naci Görür en çok endişe ettiği bölgeyi açıkladı! Ne İstanbul ne Yalova ne de Bursa...

Süper Kupa’da yapamadığını gelip bir anda yaptı! Ali Koç fena yandı…

Durum çok ciddi! Onlar Toros görünümlü şahin değil, Müslüman görünümlü Siyonistler. Onlar Türkiye’nin her yerindeler

Reisi'nin öldüğü helikopterin enkazını buldu! Bayraktar'dan Akıncı İHA paylaşımı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması Kılıçdaroğlu’na uzandı!
Dünya Gazze'de şehit sayısı artıyor!
Dünya

Gazze'de şehit sayısı artıyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-20 17:47:00 -
Gazze'de şehit sayısı artıyor!

İşgal ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 106 artarak 35 bin 562'ye yükseldi.

İşgal ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 106 artarak 35 bin 562'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, işgalci rejimin Gazze Şeridi'ne 227 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İşgal ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 106 Filistinlinin daha şehit olduğu, 176 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İşgalci rejimin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 35 bin 562'ye, yaralı sayısının 79 bin 652'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak işgal güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23