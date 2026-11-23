Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bakanlık ayrıca 1 sivilin de daha önceki saldırılarda aldığı yaralar sonucunda öldüğü aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 679'a, yaralı sayısının da 6 bin 100'e yükseldiği aktarıldı. Enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının ise 851 olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 746'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 176 bin 234'e ulaştığı aktarıldı.