Gazze'de şehit sayısı 73 bin 66'ya yükseldi

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde insani durum ağırlaşmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İsrail askerlerinin sivillere yönelik saldırıları nedeniyle son 24 saatte hastanelere 8 cenaze ve 26 yaralı getirildi. Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 53'e yükseldiği kaydedilirken, yaralı sayısının da 3 bin 406'ya ulaştığı ifade edildi. Enkaz altından çıkarılanların sayısının 786 olarak açıklandı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 73 bin 66'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 173 bin 514'e ulaştığı aktarıldı.