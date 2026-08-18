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Dünya Gazze’de şehit sayısı 73 bin 400'e yükseldi
Dünya

Gazze’de şehit sayısı 73 bin 400'e yükseldi

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Gazze’de şehit sayısı 73 bin 400'e yükseldi

Siyonist İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 400'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1 ölü ve 2 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1266 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 200 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 813 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

 

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 400'e, yaralı sayısının 174 bin 312'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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