Gazze’de şehit sayısı 72 bin 736’ya yükseldi

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'nde ihlaller sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bölgede son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, bir kişinin cansız bedeninin de daha önceki saldırılarda meydana gelen enkazdan çıkarıldığını aktardı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 850’ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, enkaz altından çıkarılanların sayısının 770’e, yaralı sayısının da 2 bin 433’e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının 72 bin 736’ya yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 172 bin 535’e ulaştığı aktarıldı.