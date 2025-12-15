  • İSTANBUL
Yerel Gazze'de şehit sayısı 70 bin 665'e yükseldi
Yerel

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 70 bin 665'e yükseldiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da İsrail askerleri anlaşmayı ihlal ederek sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in son 24 saat içinde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bölgede ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da belirtildiği açıklamada, toplam can kaybının 393’e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 632’ye yükseldiği, yaralı sayısının da bin 68’e ulaştığı aktarıldı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 665’e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 145’e ulaştığı aktarıldı.

