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Dünya Gazze'de salgın hastalıklar yayılıyor!
Dünya

Gazze'de salgın hastalıklar yayılıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 11:07:00 -
Gazze'de salgın hastalıklar yayılıyor!

Refah'taki Abu Youssef Al-Najjar Hastanesi Direktörü, Gazzeli çocuklar arasında salgın hastalıkların yayılmaya başladığını açıkladı.

Refah'taki Abu Youssef Al-Najjar Hastanesi Direktörü, Gazzeli çocuklar arasında salgın hastalıkların yayılmaya başladığını açıkladı.

Refah'taki Abu Youssef Al-Najjar Hastanesi Direktörü;

''Çiçek hastalığı çocuklar arasında yayılıyor ve yiyecek eksikliği nedeniyle her gün yaklaşık 1.500 bağırsak hastalığı vakası alıyoruz.

Refah'ta yerinden edilmiş insanlar arasında ishal ve grip yayılıyor ve durum felaket bir hal alıyor. Bugün Refah geçiş noktasından hasta transferi veya seyahati yapılamıyor'' açıklamasında bulundu.

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